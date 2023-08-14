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一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

這項工作可以遠距上班、不需要學位且時薪250美元

編譯林聰毅／綜合外電
儘管越來越多公司透過AI進行內容創作，但對於下列工作的需求卻也與日俱增，包括人類作家編輯文稿、撰寫SEO（搜尋引擎優化）最佳化的部落格文章及創意計畫的腳本草稿，且很多工作可遠距完成。美聯社
儘管越來越多公司透過AI進行內容創作，但對於下列工作的需求卻也與日俱增，包括人類作家編輯文稿、撰寫SEO（搜尋引擎優化）最佳化的部落格文章及創意計畫的腳本草稿，且很多工作可遠距完成。美聯社

目前自由業市場上最熱門的工作，既不是編碼，也不是圖形設計，而是寫作。

上述說法至少是根據Freelancer.com的最新研究，這是對4至6月間該網站上發布的近30萬個職位進行分析，發現創意寫作（creative writing）是雇主在該平台上最想要招聘的技能。

Freelancer.com執行長巴里（Matt Barrie）表示，儘管越來越多公司藉由人工智慧AI）進行內容創作，但自今年年初以來，對於下列工作的需求與日俱增，包括人類作家編輯文稿、撰寫SEO（搜尋引擎優化）最佳化的部落格文章及創意計畫的腳本草稿。

他說：「AI還無法取代創意。」「我們在今年第1季看到了類似的趨勢，儘管人們對生成式AI的興趣倍增，但創意設計工作仍在蓬勃發展。」巴里並表示，在Freelancer.com上，包括文案寫作、為人捉刀等其他與寫作相關的技能，越來越受歡迎。

雖然一些從事寫作的人士擁有文學學士學位，但這並不是建立成功的自由職業生涯的必要條件。根據Indeed的說法，更重要的是所具備的技能：大多數寫作工作都需要事實查核、研究、編輯和對SEO的基本了解。

應徵者可以用自己的寫作樣本，建立線上作品集、加入一個寫作團隊，並且與志同道合的作者聯繫，以尋找賺錢機會。

大多數自由寫作工作也可以遠距完成，會要求寫作者在線上提交和發布其作品。FlexJobs表示，在某些情況下，自由寫作者可以在任何地方工作，並設定自己的工作時間，只要能在截止日期前完成即可。

自由撰稿人的經驗越豐富，收費就越高：Freelancer.com上的作家每小時收費高達250美元。據此推算，全職自由撰稿人每年可以進帳40萬美元以上。

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