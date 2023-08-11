員工戒不掉在家上班？亞馬遜傳寄信提醒「每周要來3天」

亞馬遜公司在加州帕姆戴（Palmdale）的一處倉庫。Getty Images

「在家上班」在疫情 期間廣受採行，但英國「衛報」11日報導，科技巨頭「亞馬遜 」在美國的部分員工傳在本周收到電郵，內容顯示員工是否進公司上班的狀況受到監控，而未能達到標準者恐面臨懲處。

衛報引述英媒「金融時報」披露的電郵發現，有部分員工在9日收到電郵通知信，被指出當前未達成「每周至少到辦公室3天」的標準。相關電郵亦在匿名線上論壇「Blind」上被討論。

據衛報報導，後續寄給員工的訊息指出，該通知信意在寄給過去8周內，有5周以上進公司天數未達3天者。據傳部分員工對此相當火大，質疑公司是在嚇唬員工。

亞馬遜並非唯一出手敦促員工重返辦公室的科技公司。據衛報，蘋果公司3月開始揚言，要懲處沒有在部分時間返回辦公室上班者，而馬斯克 （Elon Musk）接掌推特執行長後不久，也開始要求員工回辦公室正常上班。

美國商業情報公司「Morning Consult」研究，去年5月時有48%科技業員工稱完全在家工作，比疫情初期增加約一倍，如今則有85%科技業職員完全或部分時間在家工作。

「Morning Consult」研究也發現，有約5分之3的員工表示不希望所有時間都回辦公室上班。亞馬遜員工曾在6月發動罷工，抗議要求返回辦公室的政策。

有工運團體認為脅迫員工回辦公室，只會助長科技業的勞工運動。衛報引述勞團「雅典娜聯盟」（Athena Coalition）領袖吉瑞迪（Ryan Gerety）批評，亞馬遜以嚴格、懲罰性的管理系統控制員工，只會讓員工持續籌劃發聲手段。