WFH推燒 視訊軟體Zoom也要求員工返回辦公室上班

疫情逐漸趨緩，Zoom也宣布，員工應返回辦公室上班。(路透)

視訊會議軟體公司Zoom在疫情 期間推動遠端革命，讓遠距或居家工作一度被視為未來辦公新趨勢，但隨著疫情趨緩，各大公司已開始召回員工，現在連Zoom也宣布，員工應返回辦公室上班。

CNN報導，Zoom發布聲明表示，正推動一項「結構化混合方法」，代表住在離公司較近的員工，每周需到公司上班兩天，因為這樣對視訊會議服務業務來說「最有效」。

Zoom表示，將會更加利用自身技術持續精進並支持全球客戶，「我們會繼續利用Zoom整體平台，讓我們的員工與分散各地的團隊保持聯繫並高效工作。」

在各大科技公司持續解除WFH浪潮之際，Zoom並未被排除在外。近幾個月來，谷哥、亞馬遜 或Salesforce等，都頒布類似政策，結束疫情期間給予員工更自由的工作模式；然而，企業也面臨來自員工們的阻力。

就連白宮 也在「打擊」遠距工作，上周才要求聯邦機構在未來幾個月更加頻繁地讓員工重返辦公室工作。

在疫情期間高速發展的Zoom，隨著疫情逐漸趨緩，需求也開始減弱，今年2月便宣布裁員旗下15％員工，大約1300人。執行領導團隊在下一財政年度的薪水也調降20％，並放棄獎金。