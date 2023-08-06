為什麼高薪還缺工？石油公司難找年輕工程師的2大原因

油氣產業缺人是因為年輕工程師擔心該產業在氣候變遷扮演的角色，以及能源轉型下的長期工作保障。（路透）

華爾街日報報導，石油 業的工作機會很多，薪水也日益飆高，但年輕人就是不感興趣。在石油和天然氣公司公布創紀錄獲利的同時，這個產業正面臨人才荒。

美國大專學院新加入石油工程課程的學生人數，縮水到水力裂解榮景期十多年來的最低水準。為中東和亞洲各地石油開採提供人才的歐洲大學也出現類似趨勢。

教授、分析師和企業高階主管表示，學生和高技能年輕勞工 既擔心石油產業在氣候變遷當中扮演的角色，也擔心全球經濟體努力轉型淘汰化石燃料產業之際，工作沒有長期保障。

這種趨勢與以前產業人力多寡會隨油價 漲跌而起起伏伏的周期現象明顯不同。根據美國教育部，2016到2021年間，布蘭特原油價格幾乎上漲一倍，但石油工程的畢業生人數少了超過一半。即使石油工程畢業生的平均年薪比電腦科系高出40%，也未來扭轉趨勢。

這讓美國科羅拉多礦業學院（Colorado School of Mines）21歲的石油工程學畢業生Hayden Gregg成為炙手可熱的稀缺人才。他畢業的班級有36人，根據校方，2010年中期油價崩跌前有大約200人。

Gregg直言，「大家擔心再過10到20年就沒工作了」，不過他相信，就算石油和天然氣都被淘汰，他的技術應能轉向其他工程領域。

投資銀行Lazard資深顧問Barbara Burger指出，現在還有新創事業與油氣公司搶人才，前者的業務包括碳捕獲、氫能和地熱，不像後者有獲利多來自化石燃料的道德爭議。她說，想吸引勞工的話，油氣公司必須更清楚的說明他們的能源轉型策略，包括開創新業務或減少碳排的努力。