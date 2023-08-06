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高薪還缺工？石油公司難找年輕工程師的2大原因

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

為什麼高薪還缺工？石油公司難找年輕工程師的2大原因

編譯季晶晶／綜合外電
油氣產業缺人是因為年輕工程師擔心該產業在氣候變遷扮演的角色，以及能源轉型下的長期工作保障。（路透）
油氣產業缺人是因為年輕工程師擔心該產業在氣候變遷扮演的角色，以及能源轉型下的長期工作保障。（路透）

華爾街日報報導，石油業的工作機會很多，薪水也日益飆高，但年輕人就是不感興趣。在石油和天然氣公司公布創紀錄獲利的同時，這個產業正面臨人才荒。

美國大專學院新加入石油工程課程的學生人數，縮水到水力裂解榮景期十多年來的最低水準。為中東和亞洲各地石油開採提供人才的歐洲大學也出現類似趨勢。

教授、分析師和企業高階主管表示，學生和高技能年輕勞工既擔心石油產業在氣候變遷當中扮演的角色，也擔心全球經濟體努力轉型淘汰化石燃料產業之際，工作沒有長期保障。

這種趨勢與以前產業人力多寡會隨油價漲跌而起起伏伏的周期現象明顯不同。根據美國教育部，2016到2021年間，布蘭特原油價格幾乎上漲一倍，但石油工程的畢業生人數少了超過一半。即使石油工程畢業生的平均年薪比電腦科系高出40%，也未來扭轉趨勢。

這讓美國科羅拉多礦業學院（Colorado School of Mines）21歲的石油工程學畢業生Hayden Gregg成為炙手可熱的稀缺人才。他畢業的班級有36人，根據校方，2010年中期油價崩跌前有大約200人。

Gregg直言，「大家擔心再過10到20年就沒工作了」，不過他相信，就算石油和天然氣都被淘汰，他的技術應能轉向其他工程領域。

投資銀行Lazard資深顧問Barbara Burger指出，現在還有新創事業與油氣公司搶人才，前者的業務包括碳捕獲、氫能和地熱，不像後者有獲利多來自化石燃料的道德爭議。她說，想吸引勞工的話，油氣公司必須更清楚的說明他們的能源轉型策略，包括開創新業務或減少碳排的努力。 

石油 油價 勞工

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