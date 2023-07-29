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員工平均待不到2年…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果公司在一項調查中被評為「最差勁雇主」，其他科技公司也「半斤八兩」。（示意圖／歐新社）
蘋果公司在一項調查中被評為「最差勁雇主」，其他科技公司也「半斤八兩」。（示意圖／歐新社）

蘋果有好商品，但是是好雇主？根據一項數據指出，蘋果公司被評為「美國最糟糕的雇主」，而知名的其他公司，如亞馬遜 、Meta和特斯拉 也緊跟在後，皆不太會「保留人才」。

根據Mail Online報導，蘋果被一項最新報告評估為「美國最差的雇主」。根據履歷製作平台「Resume.io」調查了美國前100家市值最高的公司在LinkedIn上的數據，分析出哪些工作場所具有最好和最差的「員工留任率（employee retention rates）」，而美國公司包含特斯拉、高盛和萬事達卡，都在員工留任率位居前20名的「最差雇主」。

該研究也發現，科技公司的員工留任率最低，冠軍由蘋果拿下，亞馬遜和Meta並列第二，特斯拉和Netflix 也「半斤八兩」。該報告中表示，科技業 的員工中，特別是工程師，經常有「跳槽」的狀況發生，因為這樣能得到更多薪水。但這現象近年來有所改變，大規模裁員促使許多科技業工作者不太敢冒險跳槽，或者機會減少。

名列「最差雇主」的蘋果在員工留任率的調查中，平均每個員工僅在該公司待「1.7年」，許多人對公司內部的不公平待遇感到不滿。而亞馬遜和Meta則是平均待「1.8年」，特斯拉則為「2年」，Netflix則略長一些，平均待「3.1年」。

特斯拉 亞馬遜 Netflix

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