別寫這種履歷 Google前人資主管：錄取機率接近0

Google前人資主管分享寫得不好的履歷。圖為示意圖。（取材自攝pexels）

求職時履歷表是第一關，若是覺得履歷表不錯，可能就會有近一步的機會。Google 前人資主管諾蘭喬奇（Nolan Church）表示，看了這麼多履歷，最討厭的就是「文字寫滿，但卻沒有什麼內容」的類型，並警告，這可能第一時間就會被刷掉。

根據「印度 時報」報導，喬奇曾在Google等公司從事人才招聘工作，目前擔任人才市場的首席執行官。談到對於履歷表的建議表示，自己最不想看到的就是「無窮無盡的文字」。

喬奇表示，這種履歷表文字雖然很多，但實際上卻沒有什麼內容，通常他看到這種履歷表會第一時間刷掉，求職者很容易在描述經歷時忘記要「簡潔明瞭」，而不小心就寫的「落落長」。

喬奇警告，看到這種類型的履歷「前進下一關的機率基本為零」，他也建議求職者遵循「10秒規則」，優化履歷表，因為有時候人資必須要花很多的時間看這些資料，如果能有簡單扼要的重點，能讓他們快速了解求職者生涯的所有關鍵點。

喬奇表示，每個職位名稱下面應該有一系列單行項目符號，每個項目符號三到四句話，讓人資可以快速記住重點。另一個建議是讓5至10個人看過你的履歷並且提供建議，在逐漸地進行修改，直到最完美。