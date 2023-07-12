AI搶工作 法律、醫療、金融人員飯碗不保

人工智慧革命席捲全球就業市場，各地主要經濟體正處風口浪尖，法律、醫療與金融等專業技術人才飯碗不保。(路透)

英國衛報報導，人工智慧 革命席捲全球就業 市場，各地主要經濟體正處風口浪尖，法律、醫療與金融等專業技術人才飯碗不保。

經濟暨合作發展組織（OECD）釋出2023年就業觀測報告指出，現代就業市場受到人工智慧自動化威脅，其中法律、文化、科學、工程和商業等領域的專業技術工作風險最高，占38個OECD成員國就業人數的27%，影響遍及英國、日本、德國、美國、澳洲 和加拿大等。

再者，人工智慧工具的發展突飛猛進，已然讓人分不清人工抑或人工智慧，伴隨生產成本下降及創新技術應用，OECD經濟體將首當其衝。

另一方面，OECD援引統計表示，由於成本和人力職能等因素，目前採用人工智慧的公司企業仍是個位數，說明各經濟體現正「瀕臨」革命，而非處於浪潮之中。

儘管人工智慧可能消滅枯燥危險的工作並帶來有趣的機會，不過驅使企業投資人工智慧的主因還是在於改善員工表現和降低人事成本。

OECD表示，「人工智慧替代人工的趨勢顯而易見，引發薪資下降和失業隱憂」，但是「目前為止」人工智慧正在改變人類工作方式而非取而代之。