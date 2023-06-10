谷歌強制員工1周3天回公司 「列入績效考核」

谷歌宣布加強執行員工每周三日回辦公室工作制，否則將影響考績。 （美聯社）

美國企業的高管們正在加緊努力，使用威脅和激勵相結合的方式，讓員工放棄他們在疫情 流行的頭幾年所採取的在家工作的生活方式，重新回到辦公室上班。

一年多來，谷歌 （Google）要求員工每周進公司三天，並用免費食物和其他福利吸引他們，但許多人根本無視這一要求，考勤的方式因不同經理和部門而異。但現在，隨著矽谷巨大的裁員潮繼續，谷歌開始認真起來。根據「華盛頓郵報」（Washington Post）獲得的谷歌首席人事长奇科尼（Fiona Cicconi）7日發給員工的一份備忘錄，谷歌要求員工必須遵守進公司三天的要求，否則他們的「缺勤」可能會出現在績效考核中。

同時，另一科技大企Salesforce也在嘗試不同尋常的策略，以吸引員工進辦公室。該公司計畫在6月12日至23日期間，每當有一位員工進辦公室，公司就向當地慈善機構捐10元，這一舉措最先由「財富」（Fortune）雜誌報導。Salesforce還將為這一時間段內參加公司活動的每位遠程員工捐款。

儘管總統拜登 （Joe Biden）已經宣布疫情結束，但關於是否進辦公室的拉鋸戰仍然處於白熱化狀態。員工不願意放棄他們在疫情期間獲得的靈活性，認為這對他們的心理健康、工作與生活的平衡有好處。但許多高管堅持認為，辦公室仍然是創新和合作的必要紐帶，而地方政府也渴望看到員工們回歸，以幫助振興掙紮中的市中心經濟。

像迪士尼、星巴克和AT&T這樣的大公司在最近幾個月已經強制要求員工返回辦公室。儘管有這些努力，根據Kastle Systems的追蹤數據，在全國主要城市地區，辦公室佔用率仍然頑固地停留在疫情前水平的50%以下。

雖然隨著全國各地普遍的經濟不安持續存在，企業正在重新推動回辦公室上班，但許多專家認為，辦公室的規定並不足以創造更強大的公司文化。長期從事靈活工作的戰略家約斯特（Cali Williams Yost）說，許多高管正在 「試圖回避一項艱難挑戰，即如何使員工在一起的時間轉化為有意義的聯絡，而不是簡單地硬性規定一定數量的辦公日。」

「當然，員工們會服從，因為他們不想失去他們的工作，但這真是一種參與的、有針對性的、有意向的工作方式嗎？」約斯特問道。