研究：職場歧視易患高血壓 恐增心臟病與中風風險

圖片來源 ／健康醫療網

美國一項新研究顯示，在職場受到歧視 的美國成年人患有高血壓 的風險高於一般員工。由於持續的壓力反應和整體血壓升高，長期受到歧視恐導致心血管系統虛弱。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，高血壓會損害動脈並使彈性降低，減少流向心臟的血液和氧氣，血壓越高、罹患心臟病 和中風的風險就越高。

職場歧視的定義

由於個人特徵，特別是種族、性別或年齡而導致的不公平條件或不愉快的工作待遇。

嚴重職場歧視 8年後罹患高血壓機率恐高出54%

根據《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）4月發表的論文顯示，研究人員分析了2004-2006年間1,246位受試者的數據。每位參與者在研究開始時沒有高血壓，大多數人不吸菸也不太飲酒。這項研究追蹤了長達8年的時間，直到2013-2014年為止。超過93%參與者是白人，52%是女性，1/3受試者不到45歲，1/3為46- 55歲，1/3大於56歲。

為了評估歧視的程度，受試者填寫調查表，寫下自己是否經歷在工作中受到不公平待遇、是否覺得在工作中比其他人更被放大鏡檢視、是否經常感到在職場中被忽視，以及工作晉升是否公平。該調查還詢問了在工作環境中有關種族、被開黃腔、取笑等頻率。

根據分析，319名參與者表示在8年調查結束時患上高血壓。經歷一般職場歧視的人，8年後罹患高血壓的機率，比起較無受到職場歧視的人高出22%；受到嚴重職場歧視的人，8年後罹患高血壓的機率更是高出54%。不過，論文作者也補充此研究有其侷限性，如大多數參與者是白人，而且研究方式屬於自我評測。

專家呼籲雇主打造無歧視職場

美國心臟協會首席醫療官愛德華多桑切斯（Eduardo Sanchez）表示，該研究結果補充了美國心臟協會的研究，顯示特定工作與女性心臟健康狀況不佳有關。職場歧視包括取笑或評論等方式，越來越多的證據促使雇主認知到，工作環境應該被視為健康的重要社會決定因素，因此呼籲雇主應該努力創造一個沒有歧視的環境。

加州心臟研究所Cedars-Sinai Smidt預防主任瑪莎古拉蒂（Martha Gulati）表示，雖然心臟病專家開始了解歧視對心臟健康的影響，但他們並沒有受過相關的訓練來詢問患者病史。由於瑪莎治療過許多女性患者，她懂得如何向患者詢問與社會因素相關的病史，包括飲食、財務狀況或保險範圍，尤其了解患者的工作環境，以及他們是否受到歧視是至關重要的，如果能及早發現職場歧視，就能提醒患者可能潛在的健康風險。

原文出處：Workplace discrimination linked to increased risk of high blood pressure, study find

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58000

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