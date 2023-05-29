討論薪資是職場大忌？過來人吐苦水：一直被找麻煩

職場中討論薪資是大忌，但有民眾表示疑惑，不解為什麼要刻意禁止員工討論薪資問題。圖為示意圖。（取材自ingimage）

職場中討論薪資是大忌，在與公司談好薪水、簽訂勞動契約之後，人資通常都會囑咐「薪資不能和同事討論」，但就有民眾表示疑惑，自己常常和同事討論薪資，但是都被公司禁止，不懂為什麼要刻意禁止員工討論薪資問題。

有網友以「員工之間不能討論薪資」為題發文表示，常常和公司反應薪資問題也毫無下文，看到薪資只能無奈，偶爾都會和同事私下討論薪水，可是都被公司禁止，不解為什麼要刻意禁止員工討論薪資問題。

網友分析，公司就是擔心員工會互相比較，每個人都職位、薪資都不一樣，如果員工互相知道薪資之後，就會產生比較心理，薪水低的一方就會開始抱怨，不僅會讓工作效率變差，也會讓人資部門與主管非常困擾，因此公司才會囑咐員工「薪資需要保密」。有人也表示，在公司裡談論薪水是大忌，「別討論的好，自從我前主管套出我的薪資，她就每天找我麻煩，理由就是她要看看我有什麼能力，憑什麼能領跟她一樣的薪水」、「講薪資同事有時候也會變敵人」、「同職位討論薪水會影響心情，所以不如不要問，問了會有痛苦風險」、「真的有人會認真計較多拿錢多做事啊。」

不過也有網友表示，雖然公司明文規定不可以討論薪水，但是偶爾還是會和同期同事詢問一下，避免獎金、津貼公司漏給，「之前覺得每次都領很低，想說問同期的，立刻去追討，雖然有補齊，但如果自己沒問是不是就一直被少錢？」更有人分享親身經歷，自己的公司會直接把所有人的薪資公開登載在公用行事曆上，讓網友們覺得超狂。