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6秒就決定「錢」途 快學寫履歷表5祕技

記者顏伶如／綜合報導
履歷是重要的叩門磚，成功的履歷有助於讓求職者進入下一輪候選名單。(Getty Images)
履歷是重要的叩門磚，成功的履歷有助於讓求職者進入下一輪候選名單。(Getty Images)

履歷表只有六秒鐘時間決定生死，如果無法吸引目光，機會就此錯失。

就業諮詢網站Work It Daily求職輔導總監歐唐尼爾(J.T. O'Donnell)表示，招聘人員通常只會花六秒鐘迅速查看求職者的履歷表，決定是否要轉呈給人事經理。招聘人員通常有數以百計的網路求職申請需要處理，只能以匆匆一瞥判斷是否納入考量名單。

歐唐尼爾日前在華爾街日報舉辦的就業高峰會(Jobs Summit)座談中說，求職者的履歷表要寫得非常簡潔有力。求職專家在高峰會座談中強調如何讓履歷表脫穎而出的五大重點：

一、不必寫一段介紹短文

長期以來，求職者聽到的建議是，履歷表最上方先寫一段自我介紹，說明技能、經驗、成就以及目標。但歐唐尼爾說，招聘人員根本沒時間細看整段短文，因此求職者應該以一句標題說明自己的專長，例如「數位行銷專家」(digital marketing specialist)或「科技作家」(technical writer)。標題底下則把己的技能以條列式排出。

二、不要當個博而不精的人(jack of all trades)

不需要把各式各樣工作經驗全部放進履歷表，應該聚焦與求職公作有關的就業歷史。歐唐尼爾說，招聘人員是在尋找能夠填補職缺的人才，對於求職者職場生涯的起落轉折並無興趣。

三、懂得運用數字

舉例來說，若要描述擔任接待人員的經驗，不要只是填寫「接電話」(Answer phones)，要寫「在一家300人的公司任職，每天透過12線電話系統接聽100多通電話」。

四、優先經營領英(LinkedIn)職場社交平台的個人檔案

科技產業求職顧問公司Rora創辦人兼執行長李歐(Brian Liou)說，領英個人檔案就是最棒的個人履歷表。不過，歐唐尼爾說，最好不要使用領英提供的「正在找工作」(Open to Work)註記，因為職場上對於待業者存有歧見的事實依然存在，應該透過隱私設定讓招聘人員了解有興趣接受工作邀請。

五、不要使用人工智慧機器人ChatGPT

歐唐尼爾說，透過ChatGPT產生的履歷表，招聘人員「大老遠就能看出來」，求職者也會因為使用ChatGPT，讓招聘人員留下負面印象。

就業 ChatGPT 華爾街

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