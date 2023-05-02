遭裁員後身體驚現4大改變 他驚喊：這就是我要的生活

一名網友透露自己被裁員後的四個轉變，發現這就是自己想要的生活。示意圖。（取材自Ingimage）

多數人工作都是不得不「為五斗米折腰」，有時意外按下「暫停鍵」，才知道原來自由的滋味如此美好。一名網友在被裁員 後發現身心有5大改變，而且這就是他「渴望的生活」，引起許多共鳴，然而眾人也齊聲發出難以維持現狀的無奈。

一名網友發文透露自己被裁員，但也因此發現了這段時間身心的轉變，他歸納出四點，包括每天睡到自然醒、身體不會累；吃完早餐必跑廁所、再也不便祕 ；不必再跟同事雞雞歪歪、身心舒暢；準時重訓、身體越來越結實。

他表示，「活了三十幾年，每天都很迷茫」，人生從「為什麼要上課」演變成「為什麼要上班」，等到被裁員一段時間之後他才驚覺：「現在的生活就是我想要的」，他自認不需要買房買車、結婚生子，唯一的難題就是「該怎麼維持現在這種生活」。但得出的結論卻很悲哀，「想了又想只能…繼續工作。」

這篇文引來眾多共鳴，「離職後才發現為什麼不早點離職，每天自然醒，重訓、學英文、學料理，甚至來個深度旅行，發現自我心理的平靜」、「我3月底離職，到現在滋潤一個月，除了窮以外，真的其他都優點」、「離職前身體各種病痛，離職後只剩下偶爾小頭痛，不得不懷疑就是工作傷身」。

還有許多人對於「無法不工作」抱持相同的無奈，「想過上自己理想中的躺平生活，反而需要繼續工作」、「被工作綁一輩子，都不知道未來有沒有機會享受到」、「被水泥叢林困住的只有為了生存憂愁的人」、「離職後身體真的好很多，只是之後終究還是會回到社畜的生活」，還有人自嘲「人年輕的時候多吃點苦，老了之後你才會發現…這輩子都在吃苦」。

也有網友用另一種角度相勸，「找輕鬆工作維持生活就好啦」、「可以找那種不用做牛做馬的工作，當然這類的薪資可能不高，但如果要躺平了，何必在意」。