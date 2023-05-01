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IBM計畫大砍7800個人力 因為AI可取代

編譯黃淑玲／綜合1日電
IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）。（路透）
IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）。（路透）

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）周一（1日）在訪談中表示，IBM約2.6萬人力的後勤部門將開始暫停或減緩招聘，其中他認為五年內很容易可被人工智慧（AI）取代的職位占30%，這類角色預期就會停止聘雇。彭博資訊報導，這等於減少了約7800個工作機會。

IBM一位發言人後來補充說明，7800個職位包括一部分沒有替代、直接裁減的職位。

彭博指出，AI工具近期的發展，已經使得大眾開始想像他們自動處理客戶服務、撰寫文稿、產生編碼的能力。許多觀察家因而擔憂AI工具可能打亂就業市場。克里希納的計畫，是面對快速發展的科技，目前宣布的最大規模勞動力調整戰略之一。

IBM目前員工人數約為26萬名，軟體開發和面對客戶的職位仍在繼續招聘人力。克里希納說，目前找到人才的困難度已較一年前減輕一些。IBM今年稍早宣布將裁員。裁員計畫全部執行完成後，或將有約5000名員工受到影響。

不過，克里希納表示，IBM整體員工數量現在是上升，今年第1季增加了約7000名員工。

對美國經濟展望，克里希納直到去年底都仍還表示，他相信美國經濟可以避免陷入衰退。現在他認為，趨近今年底時可能會出現「淺層且短期的」衰退。彭博行業研究的Anurag Rana上周的分析報告寫道，IBM強大的軟體組合，包括其收購的子公司Red Hat，應會幫助IBM在宏觀經濟擔憂惡化的情況下保持穩定成長。

IBM AI 裁員

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