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商務旅行難返疫情前水準 企業大砍出差人數與頻率

編譯葉亭均／綜合23日電
最新的研究報告顯示，企業縮減出差預算，商務旅行難返疫情前的盛況。(美聯社)
最新的研究報告顯示，企業縮減出差預算，商務旅行難返疫情前的盛況。(美聯社)

最新的研究報告顯示，大手筆支出讓員工出差的做法不會再恢復到往昔的一般水準了。

CNBC網站引述研調業者Morning Consult一份題為「商務，不再如以往」的報告指出，緊縮的企業預算與虛擬工作新方式，已永久改變商務旅行。此外，商務旅客的結構也出現變化，如今更為年輕而且更可能乘坐經濟艙，其中約半數的年薪不到5萬元。

報告指出：「高消費旅客砸錢購買頭等艙機票的舊刻板印象已不再成立。」一種不同的商務旅行正慢慢成形，也常成為產業的「新常態」。

Morning Consult表示，雖然全球的休閒旅遊持續成長，但美國商務旅行去年停滯，根據對約4400名美國人士進行的調查顯示，2022年的國內外商務旅行僅成長1%；和新冠疫情爆發前相比，更少人為了商務出差，那些會進行商務之旅的人士，出差的頻率也減少了。

近三分之一的受訪者表示，他們的公司已改變出差政策，最常見的是減少出差頻率（60%）以及減少出差員工人數（56%）。54%受訪者表示公司更仔細檢視差旅花費支出。最常被砍掉的項目則包括公司團隊凝聚之旅、貿易展與獎勵旅遊。

受調者表示，他們認為這些調整是為了縮減成本、改善員工健康與身心狀況，而且線上會議的出現也消除了特定面對面會議的必要性。

調查也顯示，企業高層主管指出「環境永續」也是影響差旅政策的一個因素。根據德勤本月進行的一項企業出差調查顯示，在美國，在受調查的公司中，有七家就有一家預期環境永續目標會讓2023年的商務旅行減少。在歐洲，該比率則達五家中就有一家。

德勤的報告對334名負責差旅預算的經理和主管進行調查，發現三分之一的美國企業和40%的歐洲企業指出，為了達到2030年氣候目標，有必要減少員工出差的支出。

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