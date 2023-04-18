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老闆不知道…員工用ChatGPT寫求職信、兼職4份工賺大錢

聯合新聞網／即時報導
OpenAI開發的ChatGPT聊天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（Getty Images）
OpenAI開發的ChatGPT聊天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（Getty Images）

你有用ChatGPT幫你做過工作嗎？近日一篇報導指出，員工坦承自己用ChatGPT完成了自己近8成的工作內容，然而這一切老闆都不知情，甚至有人還用這個寫出求職信、紀錄Zoom 會議內容等等，還有一位軟體工程師在ChatGPT的幫助下同時擁有50萬美元的總收入。

自從ChatGPT問世後，便對世界造成許多改變與影響。根據Mail Online報導，許多員工開始私下透過ChatGPT協助自己工作。一位在金融公司從事營銷工作的員工在疫情期間試圖兼職，開始試著用ChatGPT撰寫求職信，該位員工也在職場上透過ChatGPT完成寫給經理的信件，他表示ChatGPT已經完成了他「近8成的工作」。

還有員工曾還透過ChatGPT轉錄Zoom的視訊會議內容，也有記者曾表示自己可以透過ChatGPT完成工作需求，將通常需要2周的工作流程縮短成僅需幾小時。

相當驚人的是，也有人透過ChatGPT完成兼職4份工作的壯舉。還有軟體工程師用ChatGPT讓自己從事兩份工作，目前總收入超過50萬美元，ChatGPT有助於他編寫程式和製作業務備忘錄，他還想透過AI 製作出一個模仿他的聲音和形象的「替身」，讓身兼多職的自己能完成所有工作。

許多員工默默透過ChatGPT完成工作，但許多老闆可能完全不知情，員工們也會繼續使用這項服務，以讓自己能在這個不穩定的時代繼續保持自己的競爭力。

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