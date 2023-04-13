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求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

編譯徐薏茹／綜合13日電
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

美國就讀大學的人數持續下滑，大學學費帶來的債務負擔，以及對職涯態度轉變等因素，導致國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問，上個月一項針對Z世代勞工的大型調查表明，16歲至26歲的人當中，四成人不認為自己需要大學學位才能擁有成功的職涯；而求職網站Indeed日前發表的最新報告則呼應他們的看法。

Indeed 12日發表一項報告，在前「25大」入門級工作中，依照有無大學學位區分，並依據他們的平均年薪和雇主的需求增長為其排名。

要求學位的第一名職業是外部業務代表，今年對該職位的需求增長最多，根據Indeed的數據，外部業務代表的平均年薪為6萬元。

然而，對於追求最高薪資的畢業生來說，Indeed名單上最高薪工作的收入是外部業務代表平均薪資的兩倍。

根據Indeed的數據，若擁有學位，入門級的C++軟體工程師今年平均薪資為12萬元。Indeed的數據表明，該領域的就業增長預計將在未來十年增加高達32%。

不要求學位的工作中，需求年增最大的職位是庫存經理，平均薪資為5萬9000元。

Indeed名單上，不要求學位且薪資最高的入門級工作是汽車車身技師，平均年薪為8萬2500元。車身技師的同比需求增長為100%。

Indeed的分析報告數據來自2022年9月至2023年2月，要求0到3年工作經驗的徵才廣告。該報告比較不同職缺與去年同期的徵才廣告數量，計算各職缺的需求增長。

據Indeed的數據，美國全職勞工的平均年薪為5萬5640元，一周約1070元，但這一數據隨各州情況而改變，紐約州的平均收入最高，一周平均1972元。

普查局的數據表明，2022年，25歲以上的國人僅37.7%曾接受至少是學士學位等級的教育。

過去兩年，全美完成四年學業的學生比率並未增長太多，隨著Z世代已屆就讀大學的年齡，這一增長停滯可能會持續下去。

大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為耶魯大學校園。...
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為耶魯大學校園。（取自）

勞工 就業 紐約州

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