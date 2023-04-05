特斯拉德州廠去年人力增2倍 奧斯汀變身為科技重鎮

特斯拉德州奧斯汀廠。(美聯社)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）向德州 奧斯汀廠所在特拉維斯（Travis）郡政府提交的資料顯示，去年奧斯汀廠僱用人力增加兩倍到1.2萬多人。特斯拉表示，截至去年底，已在德州這座占地2,500英畝（1,012公頃）超級工廠投入58.1億美元資金。

彭博資訊指出，特斯拉是向特拉維斯郡經濟發展局繳交年度法遵報告，114頁的文件中，詳列特斯拉對當地的經濟貢獻。特斯拉奧斯汀廠的員工半數居住在特拉維斯郡，全職員工去年年薪至少47,147美元。

據彭博報導，特斯拉的老闆馬斯克把特斯拉總部由加州 的Palo Alto遷到奧斯汀之後，就大力重塑德州首府為主要科技中心。2021年奧斯汀廠的臨時派遣人員加上全職雇主只有3,523人，到去年年底時，已經增加到12,277人。

德州的就業成長躋身全美領先群，部分功勞就是特斯拉前去設立超級工廠。目前奧斯汀廠生產Model Y跨界休旅車，將來Cybertruck也計劃在德州生產。特斯拉相關企業，諸如奧斯汀陰極廠、Corpus Christi煉鋰廠成立後，僱用的人力還會再增加。

特斯拉同時也把德州廠打造為永續的典範。去年第一階段屋頂安裝太陽能電板的工程已經完成，「是全球最大的屋頂太陽能發電設施」。現在第二期工程進行中，全案完成後，發電量可達27千瓩（MW）。