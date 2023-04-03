我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

第2名豔星封口費文件 川普前律師已交給白艾榮

雇主放緩招聘 今年應屆畢業生恐找不到工作

編譯徐薏茹／綜合2日電
由於就業市場對於大學應屆畢業生的需求不如以往，今年畢業生可能面臨求職困境。圖為印第安納大學校園。(美聯社)
由於就業市場對於大學應屆畢業生的需求不如以往，今年畢業生可能面臨求職困境。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

當前就業市場對於大學應屆畢業生的需求不如以往，許多雇主今年放慢招募新人才的步調，與過去兩年的情況大相逕庭，今年的應屆畢業生可能面臨求職困境。

前兩年許多企業大力招聘2021、2022年應屆畢業生，然而近幾個月包括Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、麥肯錫公司(McKinsey & Co.)等企業卻相繼大動作裁員

如電商巨擘亞馬遜(Amazon)正在削減支出、縮減人力，並將今年部分應屆畢業生的工作日延後，最多達六個月；線上家居商店Wayfair裁員10%人力，並且限制招聘全職或實習職缺；但兩家公司均表示仍致力於職場新鮮人的招募工作。

徵才軟體公司iCIMS一份3月的調查顯示，1000名大四生中，97%的人在面對充滿不確定性的就業市場時已經考慮其他替代選項，例如繼續讀研究所、進入零工經濟產業，或從事與主修科系非相關的工作。

俄亥俄州立大學工程職業服務辦公室副主任瑞秋·卡什納(Rachel Kaschner)透露，儘管畢業季在即，但接受她諮詢的學生沒有因此感到驚慌，反而願意更積極求職，並考慮應徵更多公司。

即將從紐約大學畢業的丹尼爾·金(Daniel Kim)表示，他與同學一直在談論經濟衰退會如何影響他們這一屆社會新鮮人。儘管美國未必會陷入經濟衰退，但已經有許多公司為此做好準備。

若真的進入經濟衰退，可能會對畢業生的職涯與收入產生長久的影響。員工若在失業率高時進入就業市場，往往無法找到理想的工作，只能做出艱難的選擇以維持生活，可能因此接受低薪或較小的公司。

今年2月，20歲到24歲大學畢業生的失業率為4.6%，是2021年12月的兩倍(2.3%)，相較之下，2021年當時大學畢業生的失業率達到五年新低；這兩年畢業生的失業率飆升表示應屆畢業生將面臨更激烈的競爭，包括近幾年離開校園也在求職的畢業生。

人力資源公司Beacon Hill Associates總經理凱恩(Charlie Cain)點出，今年畢業的人可能遇到就業市場的低谷。

就業 裁員 俄亥俄州

上一則

玉米長出灰色腫瘤？ 老饕網友眼尖：是墨西哥松露

下一則

就怕企業機密外洩 ChatGPT省工節時反被大公司禁用

延伸閱讀

調查：25%美國大學申請者 不申請政治理念相左的州、學府

調查：25%美國大學申請者 不申請政治理念相左的州、學府
高學貸+低畢業率 56%美國人認「念大學不值得」

高學貸+低畢業率 56%美國人認「念大學不值得」
日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞
依族群辦5場畢業禮 這所大學遭批荒謬

依族群辦5場畢業禮 這所大學遭批荒謬

熱門新聞

王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
一名網友貼出公司系統工程師「最常看到的圖片」，讓不少上班族網友直呼「好想吐」、「好像在上班的感覺」。示意圖。（取材自ingimage）

7500人看到這電腦桌布「有反應」網喊：像在上班好想吐

2023-03-27 04:20
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。示意圖。（取材自ingimage）

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

2023-03-26 03:32

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭