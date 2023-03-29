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誰受ChatGPT影響最大？研究點「這一行業」：一半工作都能完成

編譯劉忠勇／綜合外電
口譯員也是最受生成式人工智慧（AI）影響的職業。（美聯社）
口譯員也是最受生成式人工智慧（AI）影響的職業。（美聯社）

最新研究發現，會計師是各行各業中最容易受生成式人工智慧（AI）影響的職業。研究人員發現，至少一半的會計工作可以靠此技術更快完成。

這份由賓州大學和推出ChatGPT的OpenAI共同進行的研究也發現，除會計師外，數學專家、口譯員、作家以及近 20% 的美國勞動人口，也深受AI影響。

對於 ChatGPT，無論是公司、學校、政府還是一般大眾無不躍躍欲試，因為 ChatGPT 有能力處理大量資訊，還能夠根據使用者的提示生成複雜的內容，讓人既興奮又焦慮。

這些研究人員本月在網上發布他們的工作報告，檢視各職業對這種由大型語言模型軟件驅動新技術的接觸程度。這種技術可以分析並生成文本。他們分析了每一個職務的工作中若搭配GPT和結合GPT的軟體，可將工作時間至少縮短50%的比率。研究發現，最先進的GPT在翻譯、分類、創作和生成電腦程式碼等工作表現出色。

他們發現，大多數工作都將在形式上因GPT而改變，其中80%的勞工所從事的職業中，至少有一個工作任務可以透過生成式AI來加速完成。資訊處理的角色，包括公關人員、法庭記錄員和區塊鏈工程師，是最受影響的。最不受影響的工作包括快餐廚師、摩托車技師和石油和天然氣雜工。

研究人員並未預測哪些工作會消失，也沒有預測哪些人會失業。加州大學聖塔芭芭拉校區助理教授比恩（Matt Beane）研究科技對勞動力市場的影響。他說：「影響程度多寡並不能預測工作將如何改變以及改變的速度，人類會抗拒自己利益受損的變化。」落實新技術的過程往往得經過協商、抗拒、「既恐懼又有希望」。

比恩表示，真正的挑戰在於讓公司、學校和政策制定者幫助人適應新技術。他說：「這是一個數以兆計美元的問題」，其中可輔導勞工和技術有效合作，重新設計工作以提高自主性、薪資和職業前景。

AI ChatGPT 勞工

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