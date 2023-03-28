你在職場是那一族？35%自認是「麻糬族」14%「檸檬族」

求職網調查發現，就「職場抗壓性」來說，近35%青年勞工自認屬於「麻糬族」（耐敲打、有彈性）最多，自認有酸民性格的「檸檬族」居次。示意圖。（取材自pexels）

疫情 讓多數勞工 度過起伏的三年，對於39歲以下的青年勞工，如何適應職場變化，備受挑戰。yes123求職網調查發現，就「職場抗壓性」來說，近35%青年勞工自認屬於「麻糬族」（耐敲打、有彈性）最多，自認有酸民性格的「檸檬族」居次，職場適應果然是個大問題。

調查顯示，自認「職場人際關係」的經營上，8.4%屬於「很好」；57.2%屬於「普通」；34.4%屬於「有待加強」。回顧進入職場至今，67.8%曾經遇過有助於工作的「職場貴人」，而且平均碰過4.1位。

除了考量工作內容和環境外，職場上的社交關係，其實對青年勞工來說也很重要。單就「職場抗壓性」來說，自認最符合本身狀況的，主要依序為：「麻糬族(耐敲打、有彈性，而且適應力強)」(34.6%)、「檸檬族(每遇不滿，有酸民性格，需調和平衡)」(14.2%)，以及「堅果族(外殼耐壓，又有內涵)」(13.3%)、「果凍族(性格鮮明，內在脆弱)」(10.7%)。

同樣以「抗壓性」自評，較少數的自我認知是：「柳丁族(面對外來壓榨，總能有鮮甜產出)」(9.8%)、「蘋果 族(外表亮眼、帶香氣，又耐擠壓)」(8.6%)，以及「水蜜桃族(外在亮麗，但不耐重擊)」(4.9%)、「豆腐族(看似潔白單純，卻一壓即碎)」(4%)。

相形之下，還有自認與「家人、情人關係」的經營上，19.6%屬於「很好」；50.2%屬於「普通」；30.2%屬於「有待加強」。在「家庭與事業」兩者之間，雖有39.4%認為處於「平衡」狀態；但明顯超過半數，也就是60.6%坦言，現階段處於「失衡」狀態。