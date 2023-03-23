企業IT支出放緩 IT顧問「埃森哲」宣布全球裁員1.9萬人

IT顧問業者埃森哲（Accenture）宣布未來18個月將裁員約1.9萬人。（路透）

提供IT顧問和其他企業服務的業者埃森哲（Accenture）宣布將在未來18個月裁員 約1.9萬人，相當總人力的2.5%，在企業IT支出放緩之際，尋求削減成本並簡化營運。

埃森哲在23日提交的文件中表示，多數受影響的員工將是擔任不從客戶收費（nonbillable）企業職務的員工。該公司說，仍繼續聘僱以支撐「策略成長優先目標」。

埃森哲說，預期優化事業的計畫將耗資約15億美元，多數衍生自當前會計年度剩餘時間與2024年度的員工資遣費。

在23日舉行的分析師會議中，埃森哲財務長麥克勒（KC McClure）表示，公司在全球聘有73.8萬人，過去兩季還新增2.8萬人。

隨著利率上升、持續通膨和其他經濟問題等不確定性環伺，科技、製造和其他產業的公司希望削減成本，而埃森哲這家IT顧問業者也加入各家大廠近月來的裁員潮。

此前，在亞馬遜 、字母公司和臉書母公司Meta等大科技公司裁員之際，IT領域的工作機會仍大致受到保護。然而，資訊科技專業人士的就業 市場在1月萎縮，為逾兩年來首見，顯示隨著企業支出放緩， IT員工也受影響。

顧問公司Janco Associates執行長傑努萊蒂斯（Victor Janulaitis）表示，值得注意的是，在資料中心營運與電信領域的許多IT職位被裁掉，或者遭自動化取代，至於在資安與軟體開發領域，仍有人力短缺情況。

另一家顧問公司麥肯錫（McKinsey）上月也表示，可能從4.5萬名員工中裁員多達2,000人。

埃森哲裁員之際，今年全球IT支出將達4.5兆美元，比去年成長2.4%，但比研究和IT顧問公司顧能在10月預估的增幅少了逾一半。