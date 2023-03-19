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雇主苛刻 佛州農場工遊行5天促大企業施壓 助爭取待遇

編譯徐薏茹／綜合18日電
佛羅里達州農場工人日前展開為期五天、長45哩的徒步遊行示威，向零售商施壓，協助為農場工人爭取更好的工作條件與工資。(美聯社)
佛羅里達州農場工人日前展開為期五天、長45哩的徒步遊行示威，向零售商施壓，協助為農場工人爭取更好的工作條件與工資。(美聯社)

佛羅里達州眾多農場工人日前從農業社區帕霍基(Pahokee)出發，展開為期五天、長45哩的徒步遊行示威，向零售商施壓，敦促大企業藉助其購買力，提升農場工人的薪資與工作條件。

農場工人表示遊行旨在強調「公平糧食計畫」 (Fair Food Program)目標，麥當勞、沃爾瑪(Walmart)、塔可貝爾(Taco Bell)、全食超市(Whole Foods)等零售商均已參與該計畫，利用他們對種植者的影響力，確保為農場工人爭取更好的工作條件與工資。

本次遊行，農場工人希望藉此號召大眾超級市場(Publix)、溫蒂漢堡(Wendy's)、克羅格(Kroger)等企業加入這項從2011年開始的計畫。

遊行以佛州最貧窮的社區之一帕霍基為起點，起點是一個營地，過去曾有農場工人被一承包商逼迫以極低的薪資在該地點工作，承包商去年已被定罪，判處將近10年徒刑。

司法部消息稱，犯案的承包商沒收墨西哥農業工人的護照，索取高額費用，威脅要將工人驅逐出境，或非法拘留他們。

負責組織遊行的「伊莫卡利工人聯盟」(Coalition of Immokalee Workers)指出，「公平糧食計畫」過去確保農場工人獲得應有的時薪，保障工人工作期間的安全措施，也降低武裝警衛的性侵、性騷擾、強迫勞動威脅。

伊莫卡利是佛州西南部的農業小鎮，位於佛州番茄種植區域的中心地帶。

該聯盟稱，自從降低人員更替並提升生產力後，種植者已從中受益。

溫蒂漢堡回應，「公平糧食計畫」的主要對象為室外的農場工人，該速食連鎖店的番茄來自室內水耕栽培溫室農場，因此公司未參與該計畫。「伊莫卡利工人聯盟」的聲明則稱溫蒂漢堡的回應是迴避。

遊行 佛州 零售商

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