下班還在收LINE、滑手機… 醫警告「錯誤休息」恐得憂鬱症

日本醫師認為，現代人即使下了班還在緊盯手機，其實根本沒有獲得充分休息。(取材自ingimage)

俗話說「休息是為了走更長遠的路」，儘管努力奮鬥很重要，但若不懂得好好分配時間休息，就很容易對身體造成負擔，處理事情的效率也會打折。近來日本 醫師西多昌規，就在媒體專訪中，重申休息對人體的重要性。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，西多醫師指出，過去的上班族下班後，幾乎就是自己的自由時間。但很多現代人即使在下班後，也經常會接到工作上的郵件或LINE訊息等等，所以即使表面看似下班或者放假，但腦中都還處在工作時的狀態，沒有確實得到休息。

西多分析，疲累的人會有集中力下降、失誤增加、表現越來越差的副作用。這種人不僅工作品質會不若以往，也得花更多時間才能完成同樣的工作。結果因為工作時間拉長，休息時間又被縮短，產生負面循環。等到自己覺得「好累了想休息」的時候，通常身體已經非常虛弱了。

此外，就算真的得到空閒時間，不少人還是會滑手機 、上社群網站 排遣。但是這些行為，會讓大腦持續運轉，還是得不到放鬆的機會。另外，長期在市內工作，運動和日照不足的情況下，也會有睡眠不良的風險，無法好好休息。這些疲勞累積之下，有造成憂鬱症的風險。

西多建議，平常常盯著電腦辦公的人，可以抽空伸個懶腰，或是花個5到10分鐘閉目養神，讓大腦稍微重整一番。平時也要設定能夠「完全休息」的一天，讓自己的身體懂得在開機、關機之間切換，才更能夠讓自己的身體得到放鬆，創造更好的生活品質。