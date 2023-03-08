錢賺愈多愈快樂 科學家證實：年薪超過10萬「幸福感加速提升」

科學家的研究證實，賺愈多愈快樂，年薪超過10萬美元幸福感更是加速提升。（路透）

科學家的研究顯示，有錢確實買得到快樂。以往研究顯示，只要達到年薪收入超過7.5萬美元的門檻後，金錢的多寡就不再發揮更多的作用，然而新的研究指出，實際上，愈有錢、愈快樂的正關聯度能夠產生影響的年薪多寡，遠高於上述門檻。

根據3月1日發表在「美國國家科學院院刊」的一篇期刊，研究人員針對住在美國的33,391人進行調查後發現，隨著年收入增加，滿足感會跟著穩定提升，而且甚至在年薪超過10萬美元後，滿足感加速提升，只要此人起初就享有一定的幸福感水準。研究人員表示，這種愈有錢愈快樂的效應，直到年薪高達50萬美元都還能被觀察到，但他們並未提出超過此一年薪水準的幸福感數據。

這一結果與諾貝爾 經濟學獎得主、心理學家康納曼（Daniel Kahneman）以及經濟學家迪頓（Angus Deaton）一篇著名的2021年論文結果相反。兩人當時共同發表的研究指出，年收入7.5萬美元能獲得最大的快樂，愈有錢愈快樂的正向關係到了年收入介於6萬至9萬美元會「鈍化」。

然而，康納曼正是上述最新研究的團隊成員之一。近期他與哈佛大學 心理學博士學生和前軟體產品經理基靈斯沃斯（Matthew Killingsworth）合作，重新分析他的研究成果。基靈斯沃斯在2021年同一主題的調查研究中發現，不會有幸福感鈍化的現象。

他們的新報告確實發現幸福感是「有高原」的、會鈍化的，但只會發生在最不快樂的20%的人身上，而且會發生在當他們開始賺到年薪超過10萬美元之後。但就算這批不快樂的族群人士，在收入增加至六位數時，過程中也是愈來愈快樂，只有到年薪突破10萬美元的境界後，愈有錢愈快樂的效應才會停止作用，並沒有因為高收入而減輕依然存在的痛苦感覺。

基靈斯沃斯說：「對於每個窮人來說，金錢顯然是大有幫助的。」「但如果你有體面的收入，而你仍然感到痛苦，那麼痛苦的來源或許不是金錢能夠修補的。」

在這個最不快樂群體以外的美國人，愈有錢就愈快樂。在最快樂的30%族群中，當年薪超過10萬美元時，幸福感更是加速提升。

這項研究的受調人口是18歲至65歲住在美國的受雇人士，年齡中間值為33、家庭所得中位數為一年8.5萬美元。參與研究的人每日會接受基靈斯沃斯所開發的一款應用程式調查數次。