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徵才收到「完美求職信」 老闆揪多處破綻…ChatGPT寫的

聯合新聞網／即時報導
一名企業老闆收到一封看起來相當符合職缺的履歷，不過仔細一看卻發現有不少破綻，懷疑這名求職者用了ChatGPT來寫求職信。(路透)
一名企業老闆收到一封看起來相當符合職缺的履歷，不過仔細一看卻發現有不少破綻，懷疑這名求職者用了ChatGPT來寫求職信。(路透)

AI人工智慧ChatGPT」近期掀起一股和機器人聊天、發問的熱潮，也被應用在廣告、行銷、科技等產業。一名企業老闆分享她在求職網上發布徵才訊息，才5分鐘就收到一封看起來相當符合職缺的履歷，不過仔細一看卻發現有不少破綻，懷疑這名求職者用了ChatGPT來寫求職信。

據Business insider報導，這名企業老闆曼蒂（Mandy Tang）在「UpWork」求職平台上貼出徵才消息，隨後收到了許多履歷，其中一封除了履歷外還附上了自我推薦信（Cover letter），她提到這封信「格式完美，內容寫得非常好，幾乎包含了我想要的一切」，然而等她仔細看完後卻看到有幾處奇怪的地方。

她發現信件中的內容與她的徵才條件「完全符合」，其中一句「已經營公司5年」是她在職位描述中有提到的部分，且信中沒有任何個人化的資訊，她懷疑對方是利用ChatGPT來編寫，於是決定親自實測，要求ChatGPT依據職位描述寫出一封求職信，結果竟得到一份與求職者一模一樣內容的求職信。

曼蒂表示，她不反對求職者以ChatGPT來撰寫履歷，但很驚訝求職者全文複製貼上，應自己再加以編輯，加入更多個人化的資訊。最後她透露，雖然對方可能很優秀，也可能是她要找的人，但因她無法從求職信中得知他的個人特質，因此最後並未錄取該名求職者，而是錄取了其他3人。

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