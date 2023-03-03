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快看世界／不平等的等待時間 竟與收入水準有關?

照顧家庭孩子 愈來愈多人自願轉兼職工作

編譯周芳苑／綜合3日電

勞工部公佈最新數據，全美就業市場越來越多人離開全職工作，改為兼職。

數據顯示，去年12月到今年1月間，表示從事兼職工作的受訪者增加120 萬人，這些兼職者中，85萬多人表示轉任兼職是出於自願，而非不得不為，或是因為工作時數被削減。

依勞工部定義，全職工作係指每周工作時數35小時以上。賓州州立大學(Pennsylvania State University)經濟學教授戈爾登(Lonnie Golden)接受訪問時說，目前很多人改為兼職主要是因為要照顧家庭和孩子。

另有一些人是因為在學校修課而縮短工作時間。

此外，戈爾登說，其他許多人的工作名義上是全職工，實際工時卻低於政府規定的35小時門檻。

新冠疫情改寫各行各業專業人士的工作方式，遠距工作盛行，許多人重新思考工作與生活諸多事務的先後順序、以及所分配的時間。

戈爾登認為，人們正全盤重估。疫情期間，爆發史上最大規模的工作時數削減，許多人因而非自願的轉任兼職。

兼職風氣一開讓人們有機會重新思考，如今有些人自願選擇減少工時，前提是收入仍可維持生計、或者有生活伴侶賺錢支持、自己有儲蓄。有些人還是需要收入，但有些人有籌碼改採兼職，將更多時間和資源投注在孩子、求學或者休閒活動上。

從事兼職會導致收入減少，而且可能會失去部分福利，連帶的影響經濟能力、被迫縮減開支、全家人的享受也受影響。

儘管利弊兼具，疫情讓許多人重新評估該如何求取工作與生活的平衡，連帶對舊規範重新思考。

戈爾登說，人們重新思考每週工作日程安排，通常會根據工作類型評估該遠距工作或者面對面工作？哪幾天工作？

英國最近進行一項每週只工作四天的實驗，結果幾乎每一家參與實驗的公司都表示希望繼續這麼做。

勞工部 疫情 就業

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