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好累不想上班？ 專家教你擊退職業倦怠期

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「一想到工作就厭世」大多數人在職場中都會經歷各種壓力或挑戰，但當壓力長期存在時，讓人身心俱疲，就稱為職業倦怠。專家表示，當人感到職業倦怠時，保有充足睡眠、飲食均衡和尋求親友支持，有助於降低職業倦怠的機率。

半數上班族辭職

職業倦怠（Burn-out）一詞最早由心理學家赫伯特佛羅伊登伯格（Herbert Freudenberger）所提出。根據2015年的一項調查指出，77%的美國成年人在現在的職場角色中經歷過倦怠，約有一半的千禧世代因職業倦怠而辭職。

為何會出現職業倦怠？

「現場科學」（LIVE SCIENCE）報導，羅徹斯特大學心理學系副教授傑瑞米賈米森（Jeremy Jamieson）說明，職業倦怠並非精神疾病，而是長時間不堪重負的經歷，「當員工提出對工作分配或是面試的要求時，會評估自己是否能獲得所想要的資源，若發現取得的資源不能滿足需求，就會出現倦怠。」

世界衛生組織（WHO）2019年將職業倦怠列入第11次修訂的國際疾病分類（ICD-11），歸類於「職業現象」，而不是一種疾病狀況。根據ICD-11定義指出，長期工作壓力會導致職業倦怠，讓人精力耗竭、疲憊、不想上班，對工作感到消極、憤世嫉俗，職業效率降低。

職業倦怠７大常見現象

1.長時間感到心累

2.身心俱疲

3.無助

4.困惑

5.潰敗感

6.自我懷疑

7.拖延

如何避免或減輕職業倦怠？

專家認為，職業倦怠問題需要鄭重關注，「最近職業倦怠在上升，其他焦慮症也是如此。發生職業倦怠的因素很多，從社交媒體到工作期望的轉變，還有長期對壓力適應不良等等。」

雇主角色：

幫助員工恢復狀態、解決職業倦怠的方法有很多，雇主扮演至關重要的作用，例如當員工感到身心俱疲時，可以透過午休、散步或在辦公室以外的地方開會來解決，確保員工在職場保持積極。但若沒有獲得適當的支持，無論員工學了多少放鬆身心的方法，都容易在工作時感到不知所措。

員工角色：

英國心理健康中心建議，員工在工作之餘，保有充足睡眠、飲食均衡和尋求親友支持，都有助於降低職業倦怠的機率。

原文出處：What is burnout?

【延伸閱讀】

身兼多職活出自信 陶晶瑩女性哲學「討好自己」

世衛：新冠肺炎首年全球憂鬱、焦慮症增25%！ 「社交孤立」最危險

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56924

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