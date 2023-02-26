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台灣健身業整併又一樁 那歐美的狀況呢？

編譯廖玉玲／綜合外電
歐美健身需求已回升到正常的水準，不論從健身房預約數或是客流量來看，都有值得樂觀的理由。 （彭博資訊）
歐美健身需求已回升到正常的水準，不論從健身房預約數或是客流量來看，都有值得樂觀的理由。 （彭博資訊）

健身品牌World Gym宣布完成收購同業的兩家分店，是台灣健身業最新一件整併案，反映出該產業歷經三年新冠疫情的影響。

至於在歐美，同樣歷經疫情洗禮的健身產業早已強勢回歸，儘管通膨等問題導致成本飆升，總經環境前景黯淡的威脅不斷迫近，但仍有值得樂觀的理由。

彭博資訊專欄作家費爾斯德（Andrea Felsted）指出，疫情讓全球健身房關的關、倒的倒，光是美國就有將近1萬家健身設施熄燈。疫情前一周會到健身房報到二、三次的會員，居家避疫期間已慢慢習慣在電腦前上瑜伽課，或者買一部派樂騰（Peloton）飛輪，在家自己練。

在歐洲，俄烏戰爭爆發後，健身房業者還得承受能源帳單飆高的痛苦，業者只得想方設法撙節再撙節，例如月費超過2,000台幣的英國Nuffield Health，就把旗下所有健身房的Spa池全面關閉。

物價飆漲讓全球消費者的財務負擔愈來愈沉重，荷包變瘦的壓力已經比腰圍變小的壓力還大。

歐洲第二大連鎖健身房業者Pure Gym去年11月表示，復甦速度並不快，9月和10月的業績比預期疲軟。英國同業Gym集團也變得較謹慎，今年展店數預計最多20家，比2022年的28家少。

不過，還是有值得樂觀的理由。就算西方世界今年經濟確實真的陷入衰退，健身產業應該仍能比2008年金融海嘯之後更有韌性。

健身需求已回升到正常的水準。ClassPass的資料顯示，元月時全球健身房預約數比去年12月增加50%，已和疫情前的模式一樣。健身房使用率也強勁反彈。根據Placer.ai的數據，在今年第一個完整的單周期間，美國各健身中心的客流量比2020年同期、正好就是新冠疫情大爆發前，增加13.1%。

在歐洲，多數健身房業者的會員數也已回升到非常接近、甚至等於疫前水準。健身愛好者甚至比疫情前更勤上健身房。

仔細想想也有道理。疫情反而更凸顯健康的重要性，也促使更多人願意定期運動。歐洲健康休閒集團David Lloyd發現，近來70%加入會員的都是為了身心健康。PwC的研究發現，在英國消費者打算砍掉的支出清單上，運動排在倒數幾名。

遠距上班也有助健身業景氣。對市區的健身業者而言，這個趨勢確實不是好事，但郊區健身設施肯定因遠距上班受惠。此外，更彈性的上班時間也讓人有更多機會可運動。

在疫情這段期間，不少人已不再跟健身房續約，就連那些以前繳費完就不再出現的會員，也永遠消失了。Leisure Database公司創辦人明頓指出，在英國，疫情期間約有100萬名這類從沒出現過的會員，就真的再也不會出現了。

剩下來的就是死忠顧客了。而這些人將被疫情千錘百鍊後的健身房所「分食」。但不可否認的，平價健身房看來仍較有優勢。月費較低，以歐洲的標準大約是25歐元（31美元）以下的方案，能吸引消費者離開較高檔的健身房；而少了泳池等營運成本的業者，看來也較有辦法熬過經濟風暴期。

不過也不用擔心那些高檔健身房的營運問題，畢竟富裕階層原本就是生活在另一個平行世界，那個世界裡的體系自有方法維繫著。

所以，那些夾在中間市場的業者反而顯得不上不下，但像是美國Life Time集團控股透露，去年最後一季的業績比預期還棒。

接下來幾個月將是觀察健身業疫後復甦力道究竟如何的關鍵期，但無論如何，健身房業者可以期待消費者對身體健康的期許是個長久的承諾，而不只是連假後一時興起的減肥念頭。

健身 疫情 英國

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