我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登訪基輔揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

影／土耳其震出300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

編譯葉亭均／綜合外電
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。（路透）
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。（路透）

全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制，十家企業中有超過九家將繼續採用這種彈性的運作方式，還有三分之一打算永久實施周休三日的做法。

這項試驗包含61家組織、約2900名員工，產業涵蓋教育、顧問業者到銀行、IT、零售與人力組織，員工自願參與從去年6月到12月縮短周間工作日數的計畫。根據21日公布的數據，只有三家組織企業決定暫停試驗，有兩家仍在考慮縮短工時。其餘企業則因營收上升、員工流動率下降，以及員工倦勤程度降低，而相信一周工作四日而非五日將是新常態。

這場為期六個月的試驗是由非營利組織4 Day Week Global、英國智庫Autonomy、波士頓學院、劍橋與牛津大學的研究人員所籌辦。研究人員希望讓每周工作四天成為新的常態設定，以八成的工時換取百分百的薪酬、並換取交出百分百工作產量的承諾。

參與試驗的企業採取各種方式達成每周工作四日，包含周五休假，也有公司讓員工彈性做滿先前的80%工時。結果顯示，這些企業在試驗期間營收比前一年同期平均成長逾三分之一，離職人數大幅減少，十分之四的員工表示壓力減輕，近四分之三的員工表示倦勤感減少，此外，員工也較能在生活與工作之間取得平衡。

英國進行這項研究的時機值得注意，此時正值艱困的經濟環境衝擊許多英國企業，包括通膨飆高、政治不穩定與英國脫歐的影響餘波盪漾，在這樣的時機實施縮減工時計畫，通常被視為疑慮重重。

該研究的第一研究者、波士頓學院經濟與社會學家舍爾（Juliet Schor）表示：「我原本以為企業實施每周工作四日會是很困難的，結果並非如此。」她的研究長期來發現，每周工作五天制不再符合現代員工的生活型態與信念，尤其是必須照顧家庭者。

不過，懷疑論人士指出，這些試驗者是自我選擇的，因此較不太可能離職；其他疑慮包括一旦把這種制度修訂為永久制，生產力可能惡化。

然而，這份英國的數據佐證了在美國、愛爾蘭與澳洲企業去年12月公布的小規模試驗結果。這些研究也顯示營收和員工生產力等值成長，而且缺勤率和流動率下滑。

英國 營收 波士頓

上一則

綽號「哥吉拉」 紐約市展望公園湖畔捕獲1.2公尺長鱷魚

下一則

看上大人的玩具？太子爺徘徊情趣用品店 網笑挑選法器

延伸閱讀

秦剛：中國非英國的挑戰和威脅 盼和氣生財

秦剛：中國非英國的挑戰和威脅 盼和氣生財
哈利王子為維持警力保護興訟 逾35萬訴訟費英全民買單

哈利王子為維持警力保護興訟 逾35萬訴訟費英全民買單
「自願離職」每月平均420萬人 西部比東部多

「自願離職」每月平均420萬人 西部比東部多
英國影藝學院電影獎頒獎 險上演頒錯獎烏龍

英國影藝學院電影獎頒獎 險上演頒錯獎烏龍

熱門新聞

店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40
馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（取材自橙柿互動）

馬雲現身澳洲「走親戚」 他當年資助他讀大學、買婚房

2023-02-18 23:45

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

2023-02-18 21:21
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

啦啦隊扭腰擺臀、打美女屁屁 干擾林書豪罰球動作惹議

2023-02-19 03:31

超人氣

更多 >
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲