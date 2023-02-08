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蘋果首設「人資長」讓零售主管專心大展身手

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司正準備設立首位人資長。(路透)
蘋果公司正準備設立首位人資長。(路透)

蘋果公司正準備聘請沙費絲（Carol Surface）擔任該公司首位人資長（但英文名為Chief People Officer，非CHRO），讓原本也負責人資業務的零售部門主管歐布萊恩（Deirdre O'Brien）卸下重擔，全力推動零售業務。

蘋果執行長庫克在給員工的備忘錄中表示，正任命沙費絲為人資長，將在3月上任，直接向庫克匯報。沙費絲原本是在員工總數10萬人的醫療科技業者美敦力（Medtronic）擔任人資長，如今她將負責管理這家員工總數16.4萬人（截至上個會計年度末的數據）的科技巨頭。

此舉標誌著蘋果管理團隊的一大轉變，不僅讓該人資職位發揮更大影響力，應該也會讓零售部門主管歐布萊恩更有餘力應對零售業務與日俱增的挑戰。如今蘋果準備讓實體零售門市進軍新的市場，在美國國內則遭遇愈來愈多門市人員推動籌組工會的浪潮。歐布萊恩也持續管理蘋果的網路商店。

在前零售長阿倫德2019年離職後，蘋果讓資歷30年、人力資源副總裁歐布萊恩兼任零售長職位，管理著500多家零售門市、超過7萬名門市員工，如今歐布萊恩將把重心放在零售部門上。

歐布萊恩（Deirdre O'Brien）。(路透)
歐布萊恩（Deirdre O'Brien）。(路透)

蘋果 庫克 零售業

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