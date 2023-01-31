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亞洲人延後退休不全為了薪水 還有一個因素

編譯季晶晶／綜合外電
全球專業人士因為生活成本危機延緩了退休計畫，但在亞洲，持續工作也因為感覺更受尊重。示意圖。（路透）
全球專業人士因為生活成本危機延緩了退休計畫，但在亞洲，持續工作也因為感覺更受尊重。示意圖。（路透）

財經網站CNBC報導，根據招聘機構Randstad最新的Workmonitor年度報告，全球專業人士因為生活成本危機延緩了退休計畫，但在亞洲，這些人持續工作不退休的決定有薪水以外的原因：感覺會更被尊重。

Randstad在34個市場訪調3萬5000人後發現，僅半數受訪者認為能在滿65歲之前永久離開職場，低於去年的61%，因「全球經濟步履蹣跚、通貨膨脹居高不下，以及政府援助縮減規模，讓許多人重新考慮這件事」。

雖然有70%的受訪者說，擔心錢的問題而不敢退休，但亞太地區勞工比較可能把工作視為生活中的「必要之物」。在中國大陸和印度，會這樣想的人各為61%和66%，比率大約是全球平均水準32%的兩倍。

Randstad說，「無論是為了生命意義和使命感、社交互動或想體驗工作帶來的挑戰，對許多人來說，就業不僅僅代表一份薪水，能讓他們與社會保持聯繫，獲得歸屬感」。勞工也因為對雇主抱有一份責任感而留任。

亞太地區員工大約有五分之一（21%）覺得，雇主需要他們，會打消他們退休的念頭。這個比率也高於全球平均的12%。甚至有3%根本不想退休，是所有地區裡比率最高的。

Randstad執行長Sander van’t Noordende指出，其中有文化因素，亞洲人覺得一份穩定的工作能讓他們更受同儕尊敬和重視。中國大陸有89%、印度有90%的勞工認同工作是生活中重要部分的說法，比全球平均高出近20%。

van’t Noordende建議，在勞動市場持續吃緊的亞洲，雇主多關注搶才和留才的問題，滿足勞工對於彈性、工作與生活有良好平衡的期待，以免他們欠缺歸屬感而辭職。他主張企業開發出一些彈性角色，讓接近退休年齡的人由全職逐漸過渡到兼職，然後才完全退休。

退休 勞工 印度

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