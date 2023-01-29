我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／10種「意外稅」 不利退休品質

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

「發奮兔強」收假不煩躁 這5句兔年吉祥話很好用

記者邱瑞杰／基隆即時報導
農曆兔年春節10天連假將結束，基隆市衛生局用5句與兔相關或諧音的吉祥話，提供民眾收心參考。（記者邱瑞杰／攝影）
農曆兔年春節10天連假將結束，基隆市衛生局用5句與兔相關或諧音的吉祥話，提供民眾收心參考。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣農曆春節10天連假29日過後結束，今年是兔年，基隆市衛生局用5句與兔相關或諧音的吉祥話，提供民眾收心參考，希望有助減少厭煩或焦躁的情緒，開心迎春迎接來年。

衛生局提供民眾收假前的參考的吉祥話是「發奮兔強」，用在調整生活作息、「前兔似錦」用在規畫工作清單、「棄舊兔新」用在整理住家環境、「玉兔迎新」用在變化辦公空間、「動如脫兔」用在動出美好心情。

衛生局說，民眾在連續假期難免會因為遊玩，改變自己原本的作息習慣，建議在開工前逐步調整回原本的作息習慣，假期前一天，更要早早休息，避免參加派對、熬夜打遊戲、劇烈運動等高刺激的活動。

面對開工後工作，有人內心難免有些不安或煩悶，衛生局建議花點時間靜下心，擬定隔天甚至一周內的工作清單，不僅可以整理思緒，還可以馬上掌握工作事項，加快恢復原有工作效率。

衛生局也提醒民眾，放假多天，家裡可能有些雜亂，趁著假期最後一天，不妨整理一下家裡，把垃圾、髒衣物、行李慢慢清潔歸位，除了可以在過程中慢慢沉澱心情，整潔的空間也會使人感到安全、幸福、放鬆。

收假後，不管是開工、開學都會陸續遇到各種壓力，可以趁著連假的最後一天，為自己的辦公環境或是學習空間，擺放一下自己喜歡的物品，例如公仔、紓壓小物、小盆栽、吊飾等等，可以為枯燥的生活帶來樂趣及療癒心靈。

衛生局說，根據研究適當的運動，例如 慢跑、快走、瑜珈等有助睡眠，以及讓大腦產生腦內啡，使其產生正向的意念，擊退憂鬱。若收假後覺得仍提不起活力，試著為自己制訂一些運動計畫，為未來的一整年帶來好心情。

衛生局長吳澤誠表示，若是平時心理或生活上出現困擾，相關困擾的症狀並已嚴重影響生活或工作品質，建議尋求專業身心醫療管道來幫助自己度過難關，也可打電話到社區心理衛生中心(02)2456-6185洽詢。

上一則

1月29日星座運勢 射手妙語如珠 摩羯自信十足

延伸閱讀

收假開夜車保持精神 醫師：小睡後喝咖啡才有效

收假開夜車保持精神 醫師：小睡後喝咖啡才有效
郭富城又要當爸？方媛「手遮凸肚」疑有孕

郭富城又要當爸？方媛「手遮凸肚」疑有孕
郭富城又要當爸？方媛「手遮凸肚」疑懷3胎

郭富城又要當爸？方媛「手遮凸肚」疑懷3胎
美味佳餚╱團圓重頭戲 年夜飯有講究

美味佳餚╱團圓重頭戲 年夜飯有講究

熱門新聞

研究發現，美國有720萬適齡工作者因不明原因而不工作，每天閒暇時間多達7小時。圖為建築工人在馬里蘭州興建房屋。(Getty Images)

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

2023-01-26 21:00
熊田曜子身材火辣。（取材自Instagram）

三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」

2023-01-28 02:00
一名網友抱怨，朋友因為刺青半甲，被日本飯店業者從澡堂驅離，眾人一看反酸他「刺青者不能進入日本澡堂是常識」。（取材自ingimage）

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識

2023-01-24 22:14
由30名醫生和再生健康專家組成的團隊，為45歲的約翰遜執行「回春」方案。（圖取自藍圖計畫官網）

45歲億萬富翁 年花200萬元聘30醫師打造「回春計畫」

2023-01-28 21:19
20年後重獲蘭蔻代言合約的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）。這是她出席2019年學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮的檔案照。 （路透）

82歲入行當模特 那些年我們一起追的女神 即使成千歲團一樣炙手可熱

2023-01-23 07:28
一名女網友家裡養了一隻寵物雞，日前寵物雞因不明原因突然啄傷自己年幼的女兒，差一公分的距離就會把眼睛弄瞎，女網友氣到直接宰殺闖禍的寵物雞作成炸雞吃掉。圖為示意圖，非當事公雞。 (取材自Pakutaso、推特)

寵物雞猛啄女兒「差1公分就失明」 她怒做成炸雞吃掉

2023-01-26 02:19

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮