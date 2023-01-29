「發奮兔強」收假不煩躁 這5句兔年吉祥話很好用

農曆兔年春節10天連假將結束，基隆市衛生局用5句與兔相關或諧音的吉祥話，提供民眾收心參考。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣農曆春節10天連假29日過後結束，今年是兔年，基隆市衛生局用5句與兔相關或諧音的吉祥話，提供民眾收心參考，希望有助減少厭煩或焦躁的情緒，開心迎春迎接來年。

衛生局提供民眾收假前的參考的吉祥話是「發奮兔強」，用在調整生活作息、「前兔似錦」用在規畫工作清單、「棄舊兔新」用在整理住家環境、「玉兔迎新」用在變化辦公空間、「動如脫兔」用在動出美好心情。

衛生局說，民眾在連續假期難免會因為遊玩，改變自己原本的作息習慣，建議在開工前逐步調整回原本的作息習慣，假期前一天，更要早早休息，避免參加派對、熬夜打遊戲、劇烈運動等高刺激的活動。

面對開工後工作，有人內心難免有些不安或煩悶，衛生局建議花點時間靜下心，擬定隔天甚至一周內的工作清單，不僅可以整理思緒，還可以馬上掌握工作事項，加快恢復原有工作效率。

衛生局也提醒民眾，放假多天，家裡可能有些雜亂，趁著假期最後一天，不妨整理一下家裡，把垃圾、髒衣物、行李慢慢清潔歸位，除了可以在過程中慢慢沉澱心情，整潔的空間也會使人感到安全、幸福、放鬆。

收假後，不管是開工、開學都會陸續遇到各種壓力，可以趁著連假的最後一天，為自己的辦公環境或是學習空間，擺放一下自己喜歡的物品，例如公仔、紓壓小物、小盆栽、吊飾等等，可以為枯燥的生活帶來樂趣及療癒心靈。

衛生局說，根據研究適當的運動，例如 慢跑、快走、瑜珈等有助睡眠，以及讓大腦產生腦內啡，使其產生正向的意念，擊退憂鬱。若收假後覺得仍提不起活力，試著為自己制訂一些運動計畫，為未來的一整年帶來好心情。

衛生局長吳澤誠表示，若是平時心理或生活上出現困擾，相關困擾的症狀並已嚴重影響生活或工作品質，建議尋求專業身心醫療管道來幫助自己度過難關，也可打電話到社區心理衛生中心(02)2456-6185洽詢。