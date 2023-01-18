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Netflix招聘私人飛機空服員 派駐加州 年薪最高38.5萬

編譯周辰陽／即時報導
串流媒體巨擘Netflix正為旗下其中一架私人飛機招聘空服員，並開出最高可達38萬5000美元的年薪。資料照片。（路透）
串流媒體巨擘Netflix正為旗下其中一架私人飛機招聘空服員，並開出最高可達38萬5000美元的年薪。資料照片。（路透）

BBC報導，串流媒體巨擘Netflix正為旗下其中一架私人飛機招聘空服員，申請成功的求職者一年可獲得最高達38萬5000美元。

根據報導，Netflix在招聘公告稱這個職位派駐美國加州聖荷西國際機場，需在美國國內與國外旅行。該公司正在尋找具備「獨立判斷、謹慎跟出色客戶服務技巧」的候選人，並指有意者還應該能夠「在很少指示及很多自我激勵的情況下工作」。

Netflix指出，「這個職位的整體市場範圍通常是6萬美元至38.5萬美元。這個市場範圍是取決於總薪酬（相對只有基本工資），與我們的薪酬理念一致」，還指該公司通過考慮背景、經驗與技巧等「薪酬因素」來決定員工薪水。

招聘公告稱，「Netflix Aviation部門提供卓越、安全、保密的航空運輸」，並指飛行團隊「協助Netflix更高效有效地到達世界，這樣公司才能繼續在世界各地創造歡樂」。

不過，招聘廣告洋洋灑灑列出了12點的職責與需求。BBC指該架「超中型噴射機」的空服員職責將包含起飛前檢查所有駕駛艙、機艙與走廊的緊急設備，還將必須在飛機裝載與貯存時能夠舉起與攜帶重達13.6公斤的物品等等。

招聘公告與申請網址：https://jobs.netflix.com/jobs/254806804

Netflix 加州 機場

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