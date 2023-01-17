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華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

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華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

記者顏伶如／即時報導
各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)
各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)

多位華爾街高層主管16日在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)高峰會議上表示，讓員工在家上班的工作模式行不通；花旗集團(Citigroup)總裁珍‧佛雷瑟(Jane Fraser)說，偷懶者將被要求回到辦公室，直到效率提升。她也表示，員工在工作場所彼此合作是非常重要的。

多位華爾街領袖在會中紛紛表示，自從疫情爆發以來，員工迄今不願回到辦公室，令人感到挫折。一名華爾街主管直指，讓員工在家上班是行不通的。

相較於其他紐約銀行高層，佛雷瑟對於讓員工彈性上班抱持較為開放的態度；但她強調，這當中有一條界線必須畫分清楚。她說：「我認為保持平衡是很重要的。」

佛雷瑟指出：「我們可以看到員工績效是好是壞。如果他們生產力不佳，我們會要求回到辦公室上班，或者重新受訓，直到績效可以拉回應有水準。」花旗總部位於紐約，在全球各地設有分行，英國倫敦分行員工人數逾6000人。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)在演說中則表示：「遠距上班行不通。」

摩根史丹利(Morgan Stanley)執行長高聞(James Gorman)2021年曾對員工表示，若想拿到紐約當地水準的薪資，就要到紐約市裡上班。

花旗集團2022年在西班牙馬拉加(Malaga)成立據點，聘用30名來自世界各地的資淺員工，招聘亮點是讓員工享有更好的「工作與生活兼具平衡」(work-life balance)。

佛雷瑟表示，疫情期間的彈性上班模式，讓花旗集團「吸引並留住最棒的人才」。她說，花旗希望滿足員工需求，並確保員工能夠善盡職責，為客戶提供頂級服務。

但她也說：「我們同時學到，我們希望員工能夠彼此合作，如果員工在一起工作，合作效果更好。師徒制( Apprenticeship)非常重要。」

華爾街 疫情 在家上班

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