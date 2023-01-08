彭博：高盛將展開金融危機以來最大裁員 3200人丟飯碗

知情人士透露，高盛集團本周將展開歷來規模數一數二大的裁員行動，將裁汰約3200人。（路透）

彭博引述知情人士報導，高盛 集團（Goldman Sachs）本周將展開歷來規模數一數二大的裁員 行動，將裁汰約3200人。上回高盛裁這麼多人，要追溯至2008年金融危機，當時該公司裁掉逾3000人，占員工總數近10%。

知情人士透露，高盛料將在本周中間展開裁員，受影響的總人數不超過3200人，其中逾三分之一可能來自該公司核心業務的交易和銀行部門，顯示這波裁員的範圍之廣。高盛還準備公布新部門的財務數據，這個擁有信用卡和分期貸款 業務的部門，稅前虧損將超過20億美元。

由於近幾年新增到部門人員的非前台職位，也會納入其中，使得這波裁員的幅度有所增加，高盛仍計劃繼續招聘，包括在今年稍晚開設常規分析師的課程。

數據顯示，在高盛執行長蘇德巍的帶領下，該公司員工總數自2018年底以來躍增34%，截至去年9月底，超過4.9萬人。高盛每年向來會汰除部分績效不佳員工，在疫情期間卻決定不這麼做，這也對今年的裁員規模造成影響。

各項業務都成長放緩，進軍消金業務成本高昂、市場展望充滿不確定性，促使高盛削減成本。而且，當前市場交易不復熱絡，藉企業併購與籌資來收取手續費因而減少，整個華爾街都大受打擊，加上資產價格暴跌，讓高盛另一個一年前的巨大收入來源銳減。在高盛近年來進軍零售銀行、而這些部門去年累積虧損速度又比預期快之際，這些產業大趨勢又讓高盛處境更艱難。

如今這波裁員代表，即便高盛若干業務今年表現出色，仍必須承受這些痛苦，因為整家公司的業績無法達到為股東設定的目標。

業績不達標，在名為平台解決方案（Platform Solution）的新部門尤為明顯，這是高盛去年10月改組而成的新部門，業務涵蓋交易金融（transaction banking）、金融技術平台組合，專業貸款機構GreenSky等。由於新的會計規定迫使高盛放貸、支出膨脹時，提列更多備抵呆帳，該部門預計受到超過20億美元的打擊。