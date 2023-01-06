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「躺平」後的職場新風潮 年輕人靠這招漲薪3萬

「躺平」後的職場新風潮 年輕世代靠這招漲薪3萬

編譯王巧文／綜合外電
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社

隨著新冠疫情改變了年輕世代對工作的態度，且就業市場持續緊俏，「躺平」（quiet quitting）一詞去年在短影音平台TikTok上爆紅，但除了這種留在職場消極上工的趨勢外，近來年輕世代又出現「猛烈應徵」（Rage-applying）新風潮，鼓吹大量求職談判，以爭取更好的薪資福利。

財星網站（Fortune）報導，TikTok創作者Redweez在12月初發布影片說：「這是你在求職上『猛烈應徵』的徵兆。我在工作上不爽，就瘋狂應徵了15個工作，我拿到了一份工作，讓我加薪25,000美元，這裡工作環境很好。所以，繼續猛烈應徵。事情會發生。」她在影片中補充說：「生氣時保持猛烈應徵，這種能量會把你推向遠超過你當前工作的更廣闊視野！#工作 #千禧世代 #工作生活。」

Redweez自稱是有「注意力不足過動症」（ADHD）的加拿大千禧世代，在某家公司負責社群媒體行銷工作。她的Tiktok帳號只有1,668名追蹤者，但是這部影片卻在網路上瘋傳，上線不到一個月已擁有近200萬次觀看次數。

「猛烈應徵」一詞是指人們因為厭倦了目前工作，而大量應徵多個職缺。這種做法顯然讓感到職業倦怠（burnout）及不受賞識的勞工深感共鳴。

一位名叫Ana的用戶對此回應：「猛烈應徵，然後猛烈談判，拿到的新工作讓我薪水翻倍了。我好震驚。」另一位網友Heather說：「我沒勒死同事，反而猛烈應徵了一堆工作，然後薪水漲3萬美元，新環境很舒適。做就對了。」

Redweez的影片在2023年初又引發第二波關注，許多人說今年「需要她這種能量」。

這股「猛烈應徵」風潮主要在年輕人間流行。The Muse去年一項調查顯示，Z世代每五個就有一個人在看新工作，約59%年輕千禧一代、41％中年千禧一代（35至44歲）這麼做，更資深的X世代約33％尋覓新職位，到了嬰兒潮世代，該比重只剩下23％。

即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。考慮到今年將近一半的勞工想要加薪或升職，他們為此怒投履歷，便不足為奇了。

勞工 社群媒體 TikTok

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