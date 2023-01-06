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朝九晚五非常態？逾50%全球勞工工時太長或過短

編譯洪啟原／綜合外電
國際勞工組織（ILO）調查表示，在2019年，亞太地區每周工作超過48小時者占該區勞工總數46.7%，上班不到35小時者占14.5%，合計占總數61.2%。 路透
國際勞工組織（ILO）調查表示，在2019年，亞太地區每周工作超過48小時者占該區勞工總數46.7%，上班不到35小時者占14.5%，合計占總數61.2%。 路透

聯合國國際勞工組織（ILO）表示，對全球逾半數勞動人口而言，朝九晚五的上班模式並非常態，這群勞工不是每周工時過長，不然就是工時太短。

ILO在6日公布的一項工作與生活平衡研究發現，在新冠疫情爆發前的2019年全球每周平工時為43.9小時，在正常範圍內。但每周工作超過48小時者占全球總數的35.4%，另有20.3%勞工從兼職工作或每周工時不到35小時，兩者合計占勞工總數高達55.7%。

ILO說：「在疫情期間，長時間工作的比率減少，短時間工作的比率增加，但到2020年底，兩種情況已恢復至疫情前水準。」

調查也指出，在2019年亞太地區每周工作超過48小時者占該區勞工總數46.7%，上班不到35小時者占14.5%，合計占總數61.2%。

ILO的調查並顯示，企業在疫情期間所採取的因應措施，包括對員工的辦公方式、地點及時間給予更多彈性，對勞資雙方均有好處，例如提高生產力；反之，限制彈性將大幅增加成本，例如導致員工的流動率上升。

報告說，大量證據顯示，工作和生活平衡的政策為企業帶來莫大好處，同時也支持了這類政策為員工和企業創造雙贏的論點。

勞工 疫情 聯合國

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