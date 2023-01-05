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年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網反支持：賺到流油

聯合新聞網／綜合報導
一名網友憂心會被朋友嘲笑，所以在選擇工作類型上很猶豫。（示意圖／取材自ingimage）
一名網友憂心會被朋友嘲笑，所以在選擇工作類型上很猶豫。（示意圖／取材自ingimage）

需要在意同儕眼光嗎？有網友分享自己未來職涯的打算，但也憂心會被友人嘲笑。然而文章一出，網友們反而表態支持，並鼓勵網友勇敢嘗試，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「月收入真的可以到10萬（新台幣，約3257美元）以上，而且很穩定」。

一名網友發文，表示自己因為學業關係，接觸了運動醫學，但成績念醫科稍微有點勉強，因此正思考是否可嘗試外公過去曾從事的行業，「雖然不能取代醫療，但是也確實在很多方面滿有幫助」。

網友指出，外公在外婆過世前，在鹿港有一間國術館，自己只要受傷或是筋骨不舒服的時候，都會找外公幫他拔罐、撥筋。「外公很溫柔也很木訥，他總是會一邊處理一邊跟我（或是跟其他客人）解釋為什麼他會這樣處理」、「雖然小時候不是全部都聽得懂，但我一直都覺得這項技藝很特別」。

且因為網友外公很受鄰里敬重，所以網友家人很支持他往這個方向走。但網友認為，生活中很少會見到年輕的撥筋師傅，也曾有同學開了帶偏見的玩笑話，「當時聽到內心滿介意的」，擔心朋友的眼光，網友因此詢問「會覺得年輕人做這個很怪嗎？」

對此，網友們皆留言支持，表示「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「很好啊，我常常去給人家按，覺得他們真的超厲害，怎麼會這樣揉一揉、捏一捏，緊繃的肌肉瞬間就好了」、「剛剛才從國術館離開，現在年輕師傅真的很多」、「賺得到錢比較重要，許多整骨／撥筋的工作室，有口碑的，都賺到流油，半小時1000到1500元，都很低調的賺」。

也有網友分享，表示友人也是從事相同行業，「問他很多筋骨酸痛的知識，他都侃侃而談」，並說友人「月收入真的可以到10萬以上，而且很穩定，只不過他們老闆訓練很嚴，基本功也會很辛苦，但是熬過去就好了」、「如果你真的想去，不用擔心別人眼光，可以做自己認同的工作很好」。

醫學 肌肉

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