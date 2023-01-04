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高盛員工憂飯碗不保 上班還發現公司不再提供免費咖啡

編譯林奇賢／即時報導
高盛執行長蘇德巍先前表示，將展開另一輪裁員，以削減成本。（路透）
高盛執行長蘇德巍先前表示，將展開另一輪裁員，以削減成本。（路透）

高盛集團（Goldman Sach）的銀行從業人員，如今不僅要擔憂可能丟掉飯碗，到公司11樓帶杯咖啡還得自掏腰包，即便每層樓仍有免費的咖啡機，但經常故障，正常能用的機器煮出來的味道又「糟透了」（sucks）。

紐約郵報報導，一名咖啡因成癮的高盛員工抱怨，當踏進位於西街200號的曼哈頓總部，到11樓的「Sky Lobby」帶走一杯咖啡時，赫然發現「一個標示和一名女店員對我們疾呼，咖啡不再是免費」。

這位沮喪的高盛員工說：「我們必須結帳才能離開，我今晨就付了2.99美元買了杯Seattle's Best咖啡，而且不太好喝。」

有人不以為忤。這名員工表示，所有樓層都有咖啡機，只是Sky Lobby自助咖啡機流出的咖啡，不再是免費的。高盛發言人Abbey Collins也表示，所有員工在每個樓層都可以透過咖啡機來喝免費咖啡，從滴濾咖啡到濃縮咖啡都有。

但不少員工說，這些咖啡機經常故障，而那些正常的咖啡機煮出的咖啡糟透了。

而且，在新年第一個工作日上班的高盛員工都惴惴不安，因為該公司執行長蘇德巍先前表示，將展開另一輪裁員，以削減成本。

早在去年勞動節（9月4日）後，高盛就取消了碩果僅存的疫情期間員工福利：高盛大廈入口處的免費咖啡站，不僅有冷萃咖啡，還可以搭配法國香草奶精、杏仁奶、豆漿，以及一半牛奶一半鮮奶油（half-and-half），這是該公司為了鼓勵員工回辦公室上班而推出的措施。

去年4月，高盛宣布員工再次自行承擔早餐和午餐的費用，在報導指出員工抱怨無法用鮮少的津貼買一頓Chipotle晚餐後，高盛將晚餐津貼從25美元提高到30美元。同月，高盛終止每日免費搭車往返辦公室的服務，消息人士說，如今這個福利僅限於工作到晚上的員工。

咖啡 高盛 福利

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