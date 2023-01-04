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亞馬遜料將裁員逾1.7萬人 Salesforce宣布砍7000人

編譯林奇賢／即時報導
知情人士透露，亞馬遜去年迄今展開的裁員，將影響超過1.7萬名員工，比原先計畫的人數還多。(美聯社)
知情人士透露，亞馬遜去年迄今展開的裁員，將影響超過1.7萬名員工，比原先計畫的人數還多。(美聯社)

華爾街日報引述知情人士報導，亞馬遜去年迄今展開的裁員行動，將影響超過1.7萬名員工，比原先計畫的裁撤人數還多，讓亞馬遜成為迄今揭露裁員規模最大的科技公司。另外，雲端軟體巨擘Salesforce準備裁員10%，並關閉部分辦公室，做為整頓計畫的一環。

亞馬遜去年11月宣布裁員計畫，主要針對裝置產品部門、零售部門和人力資源部門，當時預期裁減1萬人左右，但知情人士透露，該數字可能調整。

從去年迄今，這家總部位於西雅圖的公司已裁掉數千人，一些人士說，在未來幾周展開的後續裁員，將使裁員總數超過1.7萬人。截至去年9月，亞馬遜在全球擁有150萬名員工，有相當大的比率是在倉儲工作，而知情人士表示，這波裁員主要是對辦公室員工下手。

亞馬遜是疫情爆發最大的受惠者之一，因消費者在疫情期間紛紛轉向網路購物。為滿足需求，亞馬遜擴大其物流網絡，並擴增不少人手。但隨著消費者重返實體店面，需求開始減弱，迫使亞馬遜廣泛評估削減成本，檢討不賺錢的部門，釀成如今的局面。

另一方面，Salesforce 4日宣布，將裁掉10%的員工，並在特定市場減少辦公室空間。消息激勵該公司4日股價收盤漲逾3%。

截至去年12月，該公司在全球擁有7.9萬名員工，意味著這波裁員將有7000多人丟飯碗。

Salesforce共同執行長班紐夫（Marc Benioff）在員工信中提到，在具挑戰性的總經環境下，客戶在做出購買決定時採取更審慎的態度，導致Salesforce做出非常艱困的裁員決定。

他說：「隨著營收在疫情期間大幅成長，我們僱用了太多員工，導致如今經濟下滑時面臨的狀況，我會對此負責。」

Salesforce針對人員縮減將提列10億至14億美元的相關費用，對於關閉辦公室則提列4.5億至6.5億美元。

以布拉斯林（Brent Bracelin）為首的Piper Sandler分析師估計，這些措施讓Salesforce每年可望減少超過15億美元的營業費用，將營業利益率從21%提高到26%，前提是需求驅動因素維持不變，然而這不太可能發生。

裁員 亞馬遜 疫情

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