美2年流失30萬會計師 年輕人被一周80小時工時嚇跑

美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，反映高薪不敵高工時。（美聯社）

美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，下滑幅度達17%，進入這一行的大學生人數也變少，無法彌補離職造成的人力缺口。

華爾街 日報報導，美國這一股會計師和稽核師人力外流，由深層職場變化所帶動的因素影響力超過戰後嬰兒潮世代退休 的因素。根據勞工統計局的數據，從2019年開始，這一行25歲至34歲的年輕專業人士和45歲至54歲資深專業人士也大量離職。吸引經驗豐富會計師從事新工作的人力招募業者說，這些人士通常是轉戰金融科技領域職位。

企業對會計師有龐大需求，良好受訓的專業人士卻不足，這現象帶動會計行業薪資大增，而且更多臨時員工加入這行，但仍無法彌補基本的人力問題，因為許多大學畢業生不願從事會計工作，甚至連主修會計的學生也意願低落。

例如在克萊門森大學主修過會計的22歲青年皮克斯利（Jordan Pixley）在實習過程中就發現，會計工作的重複性讓他感到無聊，不如他大學最愛的課程數據分析來得有趣。

皮克斯利參加了會計事務所KPMG的預徵活動，最終選擇不應徵，而是考慮在美軍中的工作機會。他說，在大型上市會計師事務所工作，每到報稅與稽核截止日之前，每周工作70小時至80小時是很常見的，這是他選擇放棄的理由之一。

皮克斯利說：「老實說，我對那感到有點害怕。我不知道我是否真的想做這工作。」

KPMG表示，正考慮減少繁忙季節時加班時數與工作負荷的各種方式。雖然薪資會依市場與職位調整，但KPMG稽核、稅務、顧問服務的所有基層員工2023年的薪資將比2022年新進的大學畢業生高出5%至15%。舉例來說，在紐約市 與稅務相關的基層工作年薪介於7.1萬至8.2萬美元。

KPMG發言人說，在過去12個月，多數員工已經三度加薪。

根據國際註冊專業會計師協會的數據，2020年完成會計學大學學位的美國學生人數比2012年減少近9%至52,500人，過去兩年延續下滑的情況，而且更少學生完成會計師考試的四個部分測驗。