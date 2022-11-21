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科技業裁員潮殃及外國人 找不到新工作就得限期離美

編譯劉忠勇／綜合外電
美國科技業最近一波裁員潮中，數百名在美國拿工作簽證的外國人也遭波及。（歐新社）
美國科技業最近一波裁員潮中，數百名在美國拿工作簽證的外國人也遭波及。（歐新社）

美國科技業最近一波裁員潮中，數百名在美國拿工作簽證的外國人也遭波及，而且得在短時間內找到新工作，否則就得離開美國。其中不少人抱怨，原本聘用他們的東家並未提供適當的轉職輔導。

科技業因國內電腦資訊和工程在內專業人才不敷需求，長期依賴H-1B簽證來引進外國人才。據彭博統計，亞馬遜（Amazon）、Lyft、Meta、Salesforce、Stripe和推特這三年來引進至少4.5萬名H-1B員工。彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）從Meta和推特的資料發現，光是這兩家公司在新一波裁員中即波及至少350個技術移民。持有H-1B簽證者一旦失業，若沒有新雇主提出申請，只能在美國合法居留60天。

彭博商業周刊指出，很多持有H-1B簽證的人已在美國居留多年，尚待取得永久公民的資格。如今工作沒了，就得和其他上萬名科技業員工一起競爭新工作，其中有人有房貸、學貸、還有子女的學費要付。同時，很多大公司也開始凍結人事，而且年終開放的招聘機會也不多。

政府每年開放8.5萬個H-1B簽證名額，業者原本需求十分龐大，尤其喜歡印度籍專業人才。 據美國勞工部統計，H-1B簽證人士第3季年薪中位數為106000美元，不過拿H-1B在Meta、Salesforce、推特工作者待遇更好，年薪中位數為175,000美元，尚不包括豐厚的獎金和股票選擇權。

據彭博商業周刊報導，本周裁員1.1萬人的Meta執行長查克柏格曾告訴員工，持有工作簽證的員工會給一段「預告期」再離職並提供協助。但有離職的員工透露，就業諮詢的幫助不大。

工作簽證 H-1B 裁員

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