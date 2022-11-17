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最新調查：美企明年可能調薪4.6% 2007年以來最大

編譯季晶晶／綜合外電
根據韋萊韜悅的新調查，美國企業界計劃明年為員工調薪4.6%。(路透)
根據韋萊韜悅的新調查，美國企業界計劃明年為員工調薪4.6%。(路透)

美國企業界計劃明年為員工調薪4.6%，比今年調整和先前預測的幅度都大，因通膨和有韌性的勞動市場促使企業爭相提高薪資，以免人才流失。

職場顧問業者韋萊韜悅（Willis Towers Watson）對1,550家機構進行調查發現，明年美國整體的薪資漲幅將是2007年以來最大，超過今年的4.2%，也高於今年稍早類似調查顯示的4.1%。過去一年，有七成公司的調薪支出超出原先的計畫，年中加薪變得司空見慣，一些公司以漲價或精簡人事因應。

新調查顯示，由於通膨居高不下、勞動市場依然緊張、經濟活動正在放緩，雇主以及提供諮詢的顧問公司必須加快調整明年的薪酬預算就業公平和薪酬透明度方面的新要求，也迫使雇主增加薪酬預算。

韋萊韜悅的調查裡，四分之三的受訪者表示他們在招募和留才方面遇到困難，比2020年疫情爆發時增加近兩倍。超過半數的受訪者表示，招人都提供薪資上限。

根據諮詢業者顧能（Gartner）的研究，即使計劃提高薪資，調薪幅度能達到通膨水準的雇主不到十分之一。其他常見策略還包括增加彈性工作安排、提高基於績效的薪酬。

另外，根據美國勞工部數據，申請失業救濟的人數上周意外小幅下降，保持在歷史低點附近，證明了儘管聯準會激進升息抗通膨，就業市場仍保持韌性。雖然推特、亞馬遜和Meta等大公司裁員，但雇主仍以穩健步伐招聘。美國上月的新增就業超過預期，每位求職者平均面對近兩個職缺。

就業 預算 勞工部

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