企業寒冬 蝦皮母公司半年裁7000人 聯邦快遞傳放無薪假

電商業者蝦皮的母公司冬海集團（Sea）傳出在過去半年內裁員7000人。（路透）

知情人士透露，為了應付不斷擴大的虧損，電商 業者蝦皮的母公司冬海集團（Sea）在過去半年內裁員 7000人，相當集團人力的10%。另一方面，聯邦快遞（FedEx）在上周傳出大砍貨機航班的消息後，現在又宣布貨運部門讓一些美國市場的員工放無薪假。

彭博資訊引述知情人士報導，在最新一波的裁員中，蝦皮約100名員工遭裁員，周一（14日）起受影響員工開始收到通知。蝦皮從6月以來已進行數波的裁員。

冬海集團的股票價格自去年高峰迄今已重挫約90%，在升息與競爭加劇的環境下，市場質疑冬海的獲利展望。該公司已頻頻裁員，在歐洲與拉丁美洲市場削減電商營運，並且減少支出。冬海將在今天公布財報，分析師估虧損擴大，營收成長創2017年來最慢。

據知情人士透露，本周的裁員涵蓋蝦皮及數位金融服務部門SeaMoney，包括新加坡 和中國的招募、員工關係管理、培訓以及其他人力資源部門。此外，公司也告知主管審慎聘僱。冬海集團在2021年底的員工數逾67000人。

冬海透過郵件發表聲明說，這次裁員是先前宣布提高運營效率計畫的一環，公司會持續仔細檢討業務和重心，也會為受此次轉型影響的員工提供援助。

東海共同創辦人兼執行長李小冬9月在一份內部備忘錄中表示，高層主管將放棄支薪，並且緊縮公司的支出政策，以便削減支出。

另一方面，美國貨運業者聯邦快遞（FedEx）14日宣布貨運部門讓一些美國市場的員工放無薪假。最新的發展為貨運業景氣減緩增添證據。

聯邦快遞在聲明中表示，必須放無薪假的勞工將持續獲得健保福利，一些受影響的員工將可永久轉調仍在聘僱中的部門領域，「公司將持續評估環境，只要商業環境許可，就會讓無薪假的員工回到崗位」。