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10月新增26.1萬工作 企業加薪搶人恐加劇通膨

編譯洪毅／綜合4日電
儘管經濟下滑，雇主仍然踴躍雇人。圖為佛州一個大型招聘會現場。(Getty Images)
儘管經濟下滑，雇主仍然踴躍雇人。圖為佛州一個大型招聘會現場。(Getty Images)

勞工部4日發布期中選舉前最後一份就業報告，顯示10月就業機會數較前月增加26萬1000個，失業率則從3.5%微幅上升至3.7%；這些數據表明美國的就業市場依然熱絡，找工作容易，卻也為通膨，聯準會決策，乃至經濟前景更加複雜難清。

雖然4月的就業增加數為2020年12月以來最低，不過依然高於市場預期的略多於20萬；此外，雖然失業率微幅上升，但依然處於低位，表明就業市場在一年多的強勁成長後，可能已經接近充分就業的階段。

聯準會為應對通膨而大舉升息，已經讓部分產業出現衰退，例如房市或是科技業等，包括亞馬遜(Amazon)在內的科技公司宣布凍結招聘，甚至有科技公司開始裁員等。

但是從宏觀的角度來看，就業仍堪稱熱絡：勞工部將工程師、會計師及律師合併計算，此項目在10月仍增加3萬9000個就業機會；而上月最蓬勃的板塊則是醫療保健業，在新冠疫情導致醫療機構人力大量出走後，現在他們需要7萬1000名人手。

對一般民眾來說，找到一份工作很容易，而且薪資成長可期，理應是好事；但是企業為招聘更多人手而被迫加薪搶人，是當前通膨嚴峻的主要原因之一，讓經濟前景複雜化。

10月勞工平均時薪較去年同期增加4.7%、較前月增加0.4%，此數字從一般民眾的角度來看，依然無法抵銷通膨的壓力；而從宏觀的角度來看，過去一年來的薪資成長情況，要澆熄通膨恐怕仍是難上加難。

為抑制通膨，聯準會在今年以來六次升息，將基準利率從3月的0%左右提高至目前的接近4%，基準利率為14年來最高，升息速度為1980年代以來最快。

利率上升首當其衝的是與房貸息息相關的房市，熱絡的市場迅速降溫；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)2日升息三碼時還說，為抑制通膨，他們將不惜弱化就業市場。

今年第三季國內生產總值(GDP)較去年同期增加2.6%，但主要的經濟成長助力是出口，最重要的經濟推動力、消費的數值已開始弱化；種種因素，讓不少學者擔憂，距離經濟衰退恐怕只剩一步之遙。

就業 勞工部 聯準會

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