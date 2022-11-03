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人事風暴來臨 蘋果、亞馬遜停止招聘 Lyft裁員近700人

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出暫停招募研發以外的新員工。(美聯社)
蘋果傳出暫停招募研發以外的新員工。(美聯社)

愈來愈多美國大企業實施人事凍結或大規模裁員蘋果傳出暫停研發以外的許多職位招募，亞馬遜表示暫停增聘新員工，叫車業者Lyft更是宣布裁員近700人，在景氣日益低迷之際勒緊褲帶、縮減預算，以因應消費者支出疲軟、利率上揚和美元升值帶來的衝擊。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果已暫停研發以外許多職位的招聘，讓現有削減預算直到明年的計畫進一步擴大。實際上，蘋果早在上月公布財報前就已開始人事凍結，消息人士說，暫停增聘的範圍並不涵蓋投入未來產品與長期計畫的團隊，但影響一些業務運作、一般軟硬體工程人員職位。

蘋果透過聲明說，將繼續聘僱人才，「但由於當前的經濟環境，我們對某些業務採取非常審慎的做法」。

知情人士說，蘋果一些團隊在特殊情況下仍可增聘，該公司也繼續在徵才網頁列出新職缺，但實際的招聘程序已大致被暫停。

蘋果此舉只是延續至明年的控制預算、遇缺不補與一些團隊減少員額增加計畫的一環。蘋果8月已解僱約100名約聘員工，Business Insider則報導，蘋果已經凍結幾乎所有人事招募，直到2023年9月都不會聘用任何新進人員。

不過蘋果第4季財報證實該公司研發預算並未受到擠壓，2022年度研發支出成長20%，較前一年的17%增幅擴大。蘋果持續投入研發未來的擴增與虛擬實際產品以及自駕車。

亞馬遜周四表示，執行長賈西（Andy Jassy）與團隊本周做出決定，將暫停招聘新的企業員工，理由是「不確定的」經濟環境以及近年來已經招聘很多。

亞馬遜人力資源主管加萊蒂表示：「我們預期未來數月將保持暫停擴招，將繼續觀察經濟和業務情況，以便在認為合理時進行調整。」

另據彭博資訊看到發給員工的備忘錄，叫車業者Lyft表示將裁員13%員工，相當約683人，還將出脫第一方汽車服務業務，以因應艱困的經濟情勢。

除此外，馬斯克入主的社群平台推特傳出將裁員一半員工；英特爾計劃大幅裁員，人數可能達到數千人；硬碟生產商希捷（Seagate）上周表示將裁員約3,000人；億萬富豪諾沃格拉茲（Michael Novogratz）成立的加密金融服務公司銀河數位控股公司（Galaxy Digital）也考慮裁員多達20%人員；全球估值最高的新創企業之一、支付處理公司Stripe將裁撤超過1,000個職位，裁員14%將使員工總數恢復到近7,000人，與2月持平。

蘋果 裁員 預算

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