人事風暴來臨 蘋果、亞馬遜停止招聘 Lyft裁員近700人

蘋果傳出暫停招募研發以外的新員工。(美聯社)

愈來愈多美國大企業實施人事凍結或大規模裁員 ，蘋果 傳出暫停研發以外的許多職位招募，亞馬遜表示暫停增聘新員工，叫車業者Lyft更是宣布裁員近700人，在景氣日益低迷之際勒緊褲帶、縮減預算 ，以因應消費者支出疲軟、利率上揚和美元升值帶來的衝擊。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果已暫停研發以外許多職位的招聘，讓現有削減預算直到明年的計畫進一步擴大。實際上，蘋果早在上月公布財報前就已開始人事凍結，消息人士說，暫停增聘的範圍並不涵蓋投入未來產品與長期計畫的團隊，但影響一些業務運作、一般軟硬體工程人員職位。

蘋果透過聲明說，將繼續聘僱人才，「但由於當前的經濟環境，我們對某些業務採取非常審慎的做法」。

知情人士說，蘋果一些團隊在特殊情況下仍可增聘，該公司也繼續在徵才網頁列出新職缺，但實際的招聘程序已大致被暫停。

蘋果此舉只是延續至明年的控制預算、遇缺不補與一些團隊減少員額增加計畫的一環。蘋果8月已解僱約100名約聘員工，Business Insider則報導，蘋果已經凍結幾乎所有人事招募，直到2023年9月都不會聘用任何新進人員。

不過蘋果第4季財報證實該公司研發預算並未受到擠壓，2022年度研發支出成長20%，較前一年的17%增幅擴大。蘋果持續投入研發未來的擴增與虛擬實際產品以及自駕車。

亞馬遜周四表示，執行長賈西（Andy Jassy）與團隊本周做出決定，將暫停招聘新的企業員工，理由是「不確定的」經濟環境以及近年來已經招聘很多。

亞馬遜人力資源主管加萊蒂表示：「我們預期未來數月將保持暫停擴招，將繼續觀察經濟和業務情況，以便在認為合理時進行調整。」

另據彭博資訊看到發給員工的備忘錄，叫車業者Lyft表示將裁員13%員工，相當約683人，還將出脫第一方汽車服務業務，以因應艱困的經濟情勢。

除此外，馬斯克入主的社群平台推特傳出將裁員一半員工；英特爾計劃大幅裁員，人數可能達到數千人；硬碟生產商希捷（Seagate）上周表示將裁員約3,000人；億萬富豪諾沃格拉茲（Michael Novogratz）成立的加密金融服務公司銀河數位控股公司（Galaxy Digital）也考慮裁員多達20%人員；全球估值最高的新創企業之一、支付處理公司Stripe將裁撤超過1,000個職位，裁員14%將使員工總數恢復到近7,000人，與2月持平。