薪資透明是趨勢 Google、IBM、富國銀將揭露薪資範圍

美國正在大舉推動「薪資透明化」，Google母公司字母、IBM、富國銀行也加入這個行列。美聯社

隨著愈來愈多美國企業公布職位的薪資範圍，如今Google母公司字母 、IBM、富國銀行也加入這個行列，打算在沒有法律要求的州，也貫徹薪資透明的原則。

字母和IBM已向彭博證實，11月1日起，他們在全美公告的所有職缺都會揭露薪資。富國銀行則說，該公司正努力實施，但在美國各個城市的一些職位，已有薪資方面的資訊。富國銀行發言人韋伯斯特（Natasha Webster）表示：「這種方式符合該公司對做正確事情的期待。」

目前全美只有紐約市 和科羅拉多州要求企業在招聘廣告中揭示薪資範圍。加州和華盛頓州的法規則將在明年上路，而紐約州可能跟進，鼓勵愈來愈多企業在全美採取這類措施。

在紐約市法規生效的前一天，美國運通證實會採取類似舉措。花旗集團已在徵才廣告揭示薪資範圍，而微軟今年稍早表示，將在明年1月起在招募廣告註明職缺的薪資區間。

儘管這是大勢所趨，但紐約市的法律才剛上路，就起了一個不太好的開始，顯示了許多公司抗拒薪資透明化，或最起碼尚未做好準備，即便是開在都市的職缺也是如此。截至1日，一些公司撤掉他們開在紐約市的所有職缺，也有公司根本沒列出任何薪酬。

另外，許多美國城市和州採取薪資透明化，是為了縮小性別和種族間的薪資差距。理論上，這能打造公平競爭的環境。然而，紐約市的法律要求企業公布的薪資範圍，不包括福利 或獎金；在財務方面，福利和獎金有可能占薪酬很大的一大部分。