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聯合國：本季全球就業成長將「大幅惡化」

編譯簡國帆／綜合外電
國際勞工組織警告，本季的全球就業成長將「大幅惡化」。（歐新社）
國際勞工組織警告，本季的全球就業成長將「大幅惡化」。（歐新社）

由於俄烏戰爭引發經濟動盪、多國緊縮貨幣政策衝擊消費支出，聯合國旗下的國際勞工組織（ILO）警告，本季的全球就業成長將「大幅惡化」，若各國央行「過度」緊縮，將對先進與開發中國家的就業和所得「造成不成比例的傷害」。

ILO在10月31日發布報告指出，目前已有跡象顯示，在今年初出現的全球工時回升，在第二、三季扭轉。

報告指出，整體而言，今年第三季的工時仍比2019年第四季（新冠疫情爆發前）低1.5%，相當於少了4000萬個全職工作，「以目前趨勢來看，2022年第四季的全球就業成長將大幅惡化」。

ILO說，本季的職缺數量正在減少、失業也在攀升，跡象也顯示先進經濟體的勞動市場已大幅降溫，職缺成長銳減，並把就業成長惡化，歸因而中國防疫封控措施對勞動市場的干擾、以及俄烏戰爭擾亂能源和糧食出口，加重通膨壓力。

報告也說，各國過度緊縮貨幣政策，將對勞工造成不成比例的傷害，「未經協調的貨幣和財政緊搓，將進一步壓制全球經濟成長與貿易，推升金融和外匯動盪的風險，特別是負債沉重的國家、企業及家庭」。

ILO祕書長洪博（Gilbert Houngbo）呼籲各國推出一系列政策，支持最易受衝擊的民眾和企業。報告提出五項政策建議：為公共財設定固定價格、把企業暴利轉向支持就業與所得、支持社會保護網、擴大對維持所得購買力的支持、支持最脆弱的群體。

就業 貨幣 勞工

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