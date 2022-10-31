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對主管「十大不滿」出爐 76%受訪上班族曾受不了想辭職

記者葉卉軒／台北報導
根據yes123求職網調查顯示，有七成六上班族表示，曾受不了主管而萌生辭意。示意圖。（取材自ingimage）
根據yes123求職網調查顯示，有七成六上班族表示，曾受不了主管而萌生辭意。示意圖。（取材自ingimage）

接近歲末年終，對於上司們，下屬也有不少怨言。根據yes123求職網調查顯示，台灣有七成六上班族表示，曾受不了主管而萌生辭意，但無奈的是，二成二選擇忍氣吞聲。

調查顯示，在可複選狀況下，心中主要的不滿依序有：「朝令夕改，決策反覆」(60.2%)、「情緒管理不佳，EQ差」(53.1%)、「增加額外工作量，壓榨下屬」(41.2%)，以及「堅持己見，專斷獨行」(39.5%)、「言行不一致」(38.5%)。

其他最討厭的上司，還有以下這些狀況：「愛發號施令，卻不動手做事」(34.8%)、「對待下屬偏心不公平」(33.8%)、「專業技能與知識不足」(32.8%)，以及「過度挑剔，愛批評」(30.6%)、「嘮叨，愛說教與講道理」(29.6%)。

只是每當與老闆或直屬長官(主管)，出現「意見不合」的情況時，下屬們通常會採取什麼樣的態度呢？

yes123求職網指出，調查顯示，主要回應方式依序為：48.7%屬於「委婉溝通，表達自己的想法」；有21.6%採取「忍氣吞聲配合，不反駁」；還有16.6%為「表面上配合，私下卻向同事抱怨」；也有7.3%卻是「直言不諱，強烈溝通」；以及5.8%選擇「冷戰，採取不積極配合主義」。

難怪有高達七成六的人透露，曾經因為「受不了」上司，或與上司「意見不合」，導致萌生過辭意。

有趣的是，轉個角度、換個身份來看，如果有一天自已變成主管，有高達八成的人，卻覺得自己的表現，會比現在的直屬長官「更好」；還有假如某一天變成老闆，覺得自己的表現，會比現在的老闆「更好」的，其實也占了71.6%

「上述解封後年終獎金預估與勞資互打考績調查，是由yes123求職網於2022年10月6日到10月21日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上、已畢業或役畢(免役)會員，且目前在職的正職人員，有一年以上工作經驗，有效問卷共1,220份，信心水準為95%，誤差值為正負2.81%。至於企業有效問卷共955份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。

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