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英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員

中央社／聖克拉拉27日即時報導
晶片製造商英特爾（Intel Corp）今天下修全年獲利和營收預估，並警告可能會裁員，但英特爾個人電腦方面的業績比預期強勁，有助推升股價。（路透資料照片）
晶片製造商英特爾（Intel Corp）今天下修全年獲利和營收預估，並警告可能會裁員，但英特爾個人電腦方面的業績比預期強勁，有助推升股價。（路透資料照片）

晶片製造商英特爾（Intel Corp）今天下修全年獲利和營收預估，並警告可能會裁員，但英特爾個人電腦方面的業績比預期強勁，有助推升股價。

路透報導，英特爾的股價今年迄今下跌約47%，表現不如史坦普500指數和費城半導體指數，今天盤後交易上漲超過5%。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，下修第4季預估數字，是反映經濟上的不確定性預期會持續到明年；此外，英特爾第3季數據中心銷售下滑27%，業績也需要時間來提升。

英特爾也下修本會計年度的資本支出預估至250億元，低於先前預期的270億元。

季辛格被問到是否可能裁員時說，「人員行動」會是降低成本計畫的一環。英特爾表示，將在2023年推動降低30億元的成本。

季辛格說：「在人力成本這方面，我們能做的只占整體支出結構的一小部分。所以提高工廠網絡效率會比節省人力成本更重要。」

他還表示，可能很快將於第4季開始調整勞動力，但他未說明有多少員工會受影響。

截至2020年底，英特爾共有11萬600名員工，後來季辛格於2021年2月上任，員工總數於今年10月初增至13萬1500人。

宏觀經濟正面臨逆風，不利於個人電腦和數據中心市場的展望，而這兩項都是英特爾的主要市場。

金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）認為，英特爾的「個人電腦客戶業務是一線生機，因為銷售持續成長，給了投資人一絲希望，盼市占率流失能大幅減緩」。

英特爾來自客戶端運算部門的營收從第2季的77億元增至第3季的81億元，這個部門負責個人電腦和筆記型電腦的晶片生產。

陳金蓋說：「我們認為，數據中心市占率流失的情況，到明年應該也會減緩。」

營收 晶片 裁員

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